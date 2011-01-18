سینمای مستند نیازمند همگانی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه بهرامی‏مقدم مستندساز، درباره جایگاه سینمای مستند در سینمای ایران گفت: سینمای مستند ابتدا باید مورد احترام سیاستگذاران و متولیان امر باشد، به این معنی که آنها پذیرای سینمای مستند بوده و آن را باور کرده باشند، پس از آن راهکارهای اجرایی برای همگانی کردن سینمای مستند مطرح می‌شود.

وی افزود: ما برای همگانی کردن "سینمای مستند" نیازمند همسویی با رسانه ها، به خصوص رسانه ملی (تلویزیون) نیز هستیم، به این معنا که این رسانه در کنار برنامه‌های معمول خود، می‏تواند بخشی را نیز به سینمای مستند اختصاص بدهد.

بهرامی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر برنامه اکران فیلم‏های مستند در "سینما سپیده" دنبال می‌شود، اما برای دعوت مردم به تماشای فیلم مستند، ابتدا نیازمند آشنا شدن آنها با سینمای مستند هستیم و تلویزیون به دلیل در دسترس بودنش می‌تواند چنین نقشی را به عهده داشته باشد. حتی این رسانه می‌تواند در بحث تبلیغاتی اکران فیلم مستند در سینما سپیده هم نقش آفرین باشد.

وی پیرامون بحث همگانی شدن سینمای مستند نیز اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف مهم، حتی می‌توان ارتباط میان مستندساز و صنعت را نیز مد نظر داشت، چرا که در این صورت اهمیت مستند برای قشر مهمی از جامعه یعنی صنعتگران آشکار شده و آنها به این نتیجه می‌رسند که از این راه نتیجه بهتری در راستای اهدافشان می‌گیرند و این خود موجب فراگیرتر شدن سینمای مستند می‌شود. اگرچه در حال حاضر هم مدیران ما به این نتیجه رسیده‌اند که این اتفاق را باید به فال نیک گرفت.

کاوه بهرامی مقدم که به تازگی با مستند "گنبد دوار" در جشنواره فیلم‌های صنعتی برگزیده شده، ساخت 19 فیلم مستند، داستانی انیمیشن و کسب چندین جایزه داخلی و خارجی را در کارنامه دارد.

