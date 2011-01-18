مهمترین وظیفه سازمان تبلیغات ترسیم دقیق مهندسی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام سید محمود ترابی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیر کل تبلیغات اسلامی استان و کارکنان تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید به اشاعه و ترویج فرهنگ ناب اسلامی در جهان بپردازد.

وی با اشاره به اینکه این نهاد نباید وظیفه خود را در راستای برنامه های ابلاغی منحصر کند، گفت: تبلیغات اسلامی باید با ایجاد طرح های نو فرهنگی مطابق با نیازهای منطقه فعالیت داشته باشد.

ترابی فعالیت های فرهنگی در این برهه از زمان را بسیار حساس و مهم برشمرد و تا کید کرد: اگر آحاد ملت ندای اسلام و فرهنگ ناب اسلامی به گوش هایشان برسد قطعا طبعیت می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی و تبلیغی کشور، در تبیین و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی که اصل تفکیک ‌ناپذیر نظام ماست نقشی بس خطیر و حساس برعهده دارد.

حجت الاسلام علی شکری افزود: گسترش کمی وکیفی تبلیغات دینی و مردمی و احساس مسئولیت در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی، فعالیت در امور قرآنی، مساجد، اعزام مبلغ و تشکلات مذهبی از مهمترین محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استان سمنان است.