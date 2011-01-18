واقعی کردن قیمت ها تنها راه مقابله با قاچاق کالا است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی پیش از ظهر سه شنبه در کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: با هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت در کالاها شاهد، کاهش ورود کالاهای قاچاق و همچنین خروج برخی از کالاها با عنوان قاچاق از کشور و استان شده ایم.

رئیس کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ادامه داد: در زمینه قاچاق که عمده ترین عامل آن بالا بودن قیمت در کشور های همسایه و پایین بودن قیمت آن در کشور بود باعث شد در یک ماه گذشته و بعد از اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها شاهد کاهش 16 درصدی قاچاق سوخت باشیم.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه اینکه کشور پاکستان به دلیل اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در جمهوری اسلامی ایران شش میلیارد دلار متضرر شده است و این امر نشان دهنده جلوگیری از قاچاق سوخت کشور به کشور های همسایه است.

صادق نجفی ادامه داد: به زودی پایانه ترانزیت و ترانشیپمنت سوخت نیز در گمرک مراغه راه اندازی خواهد شد و با راه اندازی این پایانه، سوخت های وارد شده از سایر کشور ها با استفاده از خودرو به گمرک مراغه و سپس با استفاده از قطار حمل و نقل خواهد شد که این امر سبب کاهش خطرات احتمالی در این زمینه است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تصریح کرد: رقابتی کردن کالاهای تولید شده، افزایش کیفیت به تبع آن رقابت پذیری و واقعی کردن قیمتها و در نهایت جلوگیری از قاچاق کالا و ارز مهمترین و بازرترین اثر طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در توسعه و شکوفائی کشور است.

رئیس کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه تا شهریور ماه سال آینده تمامی البسه و پوشاک موجود در مغاز دارای ایران کد خواهند شد، و پوشاک وارداتی نیز بایستی دارای کد واردکننده باشند گفت: این اقدام نیز سبب کاهش میزان قاچاق در زمینه البسه و پوشاک خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی طی سخنانی لزوم توجه به فرهنگ سازی را در خصوص استفاده از برند های داخلی از جمله مهمترین عوامل در عدم رغبت عمومی برای استفاده از مارک های قاچاق دانسته و گفت: با افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل این رغبت در عموم مردم ایجاد خواهد شد.

کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی در ارزیابی صورت گرفته از سوی کمیته پیشگیری از قاچاق کشور در خصوص منطبق بودن مصوبات با شرح وظایف کمیته قاچاق با کسب 100 درصد امتیاز رتبه نخست را در کشور کسب کرده است.