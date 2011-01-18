گوگل همه زبانها را ترجمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل نرم افزاری به نام نرم افزار ترجمه اندروید گوگل را تکمیل و ارائه کرده است که می تواند در زمان حقیقی مکالمات تلفنی به زبانهای مختلف را ترجمه کند.

چنین ابزاری می تواند محبوبیت بسیاری به دست آورد زیرا می تواند برقراری ارتباطات را در سطح بین المللی گسترده تر و آسانتر کند.

استفاده از نرم افزار جدید گوگل بسیار ساده است، تنها کافی است آن را بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید و سپس با فردی به زبانی خارجی مکالمه کنید. به این شکل کاربر انگلیسی زبان با فردی اسپانیایی زبان مکالمه می کند، در حالیکه اسپانیایی زبان مکالمات را به زبان اسپانیایی و کاربر آنها را به زبان انگلیسی می شنود، درست مثل اینکه مترجمی حرفه ای را استخدام کرده باشید، با این تفاوت که این مترجم درون گوشی تلفن همراه تعبیه شده است.

بخش ترجمه شرکت گوگل برای ارائه این نرم افزار تا به حال مطالعات و تحقیقات گسترده ای انجام داده است زیرا ترجمه یک تک واژه فرایندی کاملا متفاوت از ترجمه محتوا و معنی یک جمله کامل آن هم به زبانهای مختلف است. در عین حال با هربار استفاده از این نرم افزار، گوگل اطلاعات جدیدی را از معنی جملات به دست آورده و دامنه معنایی خود را گسترده تر می کند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، از دیگر دستاوردهای محبوب گوگل در زمینه ترجمه، نرم افزار رایانه ای ترجمه گوگل است که در حال حاضر توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. همچنین نرم افزار iSpeak آی-فن می تواند صوت و متن را به سادگی ترجمه کرده و نتیجه آن را با صدای بلند و به هر زبانی بخواند.