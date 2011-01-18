کیفیت نان در گلستان بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب ظهر سه شنبه در نشست این شرکت افزود: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت آرد و نان و حذف فاصله بین نانوایی های حمایتی و آزاد پز، این امر باعث کیفی تر شدن نان شده و رضایت مندی آحاد مردم را بدنبال داشته است.

وی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، پس از واریز وجه یارانه نان به حساب مردم و اعلام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، نرخ نامه جدید تصویبی توسط کمیسیون نرخ گذاری استان بر درب مام واحدهای نانوایی شهرها و روستاهای استان نصب و نرخ جدید از طریق رسانه استانی به اطلاع کلیه مردم رسیده و اجرایی شده است.

میرآفتاب افزود: با اجرای این قانون و در کمتر از 24 ساعت تعداد بی شماری پیامک از شهروندان از سراسر استان جهت اطلاع ازقیمت نان به سامانه پیام رسانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان ارسال شده است.

وی ادامه داد: هم استانی ها جهت تماس با اداره کل و راهنمایی در خصوص قیمت های آرد و نان و ابهامات موجود با شماره تلفن 2227089 0171 و سامانه پیام کوتاه 100001460 تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت راهنمایی های لازم در زمینه خدمات آرد و نان و بررسی کیفیت نان در واحدهای نانوایی انجام شود.

مدیرکل غله گلستان اضافه کرد: به جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی سریع به هموطنان، شماره های مذکور به صورت شبانه روزی فعال بوده و شهروندان می توانند پس از برقراری ارتباط ، سوالات و ابهامات در زمینه چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش گندم، آرد و نان و جزئیات قیمت های جدید را مطرح کنند تا راهنمایی های لازم صورت گیرد.