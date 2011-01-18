تغییر قطعی نرخ سود سپرده و تسهیلات/ طرح تحول بانکی آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش بازار سرمایه در ایران 1404 در جمع خبرنگاران در مورد افزایش سرمایه بانکها، گفت: قرار است در جلسه روز جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار می شود، این امر بررسی شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انتظار داشتیم حداقل بخشی از افزایش سرمایه بانکها از محل مالیات پرداختی بانکها در پایان سال صورت گیرد.

بهمنی، فروش دارایی های مازاد و املاک تملیکی را یکی دیگر از راهکارها برای افزایش سرمایه بانکها عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین وصول مطالبات معوق بانکها از دولت می تواند در این زمینه آمادگی ایجاد کند.

اتخاذ تدابیر برای تامین اسکناس شب عید

وی درباره برنامه های بانک مرکزی برای تامین نقدینگی پایان سال، تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای بانکها در این زمینه آزمون بسیار خوبی بود، زیرا هیچگاه تراکنشهای شبکه بانکی از 8 میلیون بالاتر نرفته بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک ملی و صادرات به ترتیب 18 و14 میلیون تراکنش را در روزهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشته اند.

بهمنی با اعلام اینکه اقدامات لازم برای تامین فیزیکی اسکناسهای شب عید مردم صورت گرفته است، تصریح کرد: بانک مرکزی به بانکهای خصوصی تکلیف کرده است که سرمایه خود را بالا ببرند و در غیر اینصورت رتبه آنها کاهش خواهد یافت.

نواسانات نرخ ارز

وی درباره نوسانات نرخ ارز نیز با اشاره به تغییرات قیمتی در کشورهای منطقه افزود: گاهی اوقات این کشورها در خصوص حواله ها مشکلاتی را ایجاد می کنند. هم اکنون بانک مرکزی هر دلار را با نرخ 1035 تا 1040 تومان به بانکها و صرافی ها توزیع می کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات اخیر بانک مرکزی ایران و هند در خصوص فروش نفت، گفت: در این باره مذاکراتی انجام شده است که البته مشکلی نبوده و نخواهد بود.

تغییر قطعی نرخ سود سپرده و تسهیلات

به گفته بهمنی، در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده به طور حتم درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییراتی اعمال می شود و برای آن سود حداقل و حداکثر نیز تعیین خواهد شد. در این بسته تغییر سقف تسهیلات بانکی و تغییر در نسبت ذخیره قانونی برای فراهم شدن امکان تسهیلات دهی بیشتر در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه در مورد ویژگی‌های بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر کارشناسان این بانک در حال تدوین این بسته هستند و در این زمینه از تمام بانکهای خصوصی، دولتی و نهادهای مالی کسب نظر شده و حتی بانک مرکزی حاضر است این بسته را در اختیار خبرنگاران نیز قرار دهد تا درباره آن اظهار نظر کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مورد اوراق مشارکت نیز تغییراتی خواهیم داشت به خصوص در مواردی که افراد می توانند سود را به صورت روز شمار گرفته و اوراق را هر زمان که خواستند واگذار کنند.

قیمتها متعادل است

بهمنی درباره امکان افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده، گفت: بسیاری معتقد بودند پس از اجرای مرحله آخر قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم بالایی ایجاد می‌شود اما همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بودم، نحوه صحیح اجرا می تواند تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه ها را خنثی کند.

وی خاطر نشان کرد: نگرانی که مردم و رسانه‌ها در خصوص تورم احتمالی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در گذشته داشتند، برطرف شده و قیمت‌ها هم اکنون متعادل است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم 10.1 درصدی در آذرماه سالجاری، گفت: تمام سعی بر این است که با ابزارهای پولی این نرخ را کنترل کنیم.

سود یارانه نقدی

بهمنی همچنین درباره پرداخت سود به یارانه‌های نقدی، گفت: این امر بستگی به حسابی دارد که وجوه یارانه نقدی در آن واریز شده باشد، به طور قطع به حسابهای قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری سود تعلق نمی‌گیرد.

وی درباره تخمین میزان برداشت یارانه‌های نقدی از سوی مردم، اظهار داشت: میزان برداشت یارانه‌های نقدی را نمی‌توان مشخص کرد، زیرا بسیاری از مردم حساب‌های فعلی خود را اعلام کرده اند و نمی‌توان تفکیکی درباره مانده آن حسابها با یارانه نقدی انجام داد، بنابراین ارایه آمار در این زمینه منتفی است.

ایران چک 50 هزار تومانی فعلا جمع آوری نمی‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی درباره ورود اسکناس‌های جدید نیز سخن گفت و افزود: ورود 10هزار تومانی به بازار افزایش خواهد یافت، زیرا قصد داریم پشت نویسی ایران چک‌های 100 هزار تومانی را با هدف جلوگیری از پولشویی آغاز کنیم.

بهمنی درباره ایران چکهای 50 هزار تومانی نیز اظهارداشت: تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس 10 هزار تومانی وارد بازار نشود، این ایران چکها جمع آوری نمی شوند، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند.

سکه های یک گرمی

وی، زمان ورود سکه‌های یک گرمی را نیز تا پایان سال جاری اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی به میزان متعارف این سکه‌ها را تولید کرده اما تولید آنها باید به میزانی برسد که تقاضای بازار را به هر میزان برآورده کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد زمان ارایه طرح تحول نظام بانکی به دولت، تصریح کرد: این طرح هم اکنون آماده است و بانک مرکزی در آینده نزدیک آن را به هیئت دولت ارایه می‌کند و پس از هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد.