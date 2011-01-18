100 هزار جلد کتاب در سفر سوم دولت به یزد اختصاص می یابد

محمود عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به اینکه رویکرد سفرهای استانی رئیس جمهور در دور سوم، فرهنگی است، اصحاب فرهنگ و هنر یزد بتوانند به خوبی از مصوبات این سفر منتفع شوند.

وی با اشاره به طرحهای مصوب دور اول و دوم هیئت دولت در حوزه فرهنگی و هنری استان یزد اظهار داشت: یکی از مهمترین این پروژه ‌ها در دور نخست سفر رئیس جمهور، اجرای پروژه تالار مرکزی است که این پروژه هم‌ اکنون با پیشرفت 30 درصدی در حال اجراست.

عالیشوندی همچنین با اشاره به مصوبه موزه هنرهای معاصر بیان داشت: تمام مواردی که بر عهده اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، انجام شده اما این طرح هنوز در کمیسیون ماده 32 معاونت راهبردی ریاست جمهور در دست بررسی است.

اختصاص 20 میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه های یزد در دور اول سفر

وی با بیان اینکه در دور نخست سفرها، 20 میلیارد ریال برای تجهیز و مکانیزاسیون کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی هنری اختصاص یافته است، بیان داشت: از 10 میلیارد ریال بودجه ملی، مبلغ هفت هزار میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفته و 850 میلیون ریال از اعتبارات سال 86 دریافت شد.

عالیشوندی عنوان کرد: همچنین از 10میلیارد ریال بودجه استانی مبلغ پنج هزار و 977 میلیون ریال طی سال 86 و مبلغ دو هزار میلیون ریال در سال 87 دریافت شده است.

وی ادامه داد: در سفراول نیز اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای انجام فعالیتهای انجمن‌های فرهنگی هنری اختصاص که تمامی آنها اجرایی شده است.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: همچنین 40 هزار جلد کتاب نیز در نخستین سفر هیئت دولت به استان یزد اختصاص یافت که تمامی آن دریافت شده است.

3 میلیارد ریال به فعالیتهای قرآنی در سفر سوم به یزد اختصاص می یابد

وی با اشاره به رویکرد دولت در امور قرآنی افزود: اختصاص 3 میلیارد ریال برای فعالیت‌های قرآنی در این سفر اختصاص یافت.

وی همچنین با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد اظهار داشت: تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی یزد یکی از مصوبات مهم این سفر بود که این مصوبه با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

عالیشوندی در ادامه با اشاره به اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز کتابخانه ‌های عمومی خیرساز سال 88 عنوان کرد: این مبلغ برای کتابخانه عطایی بهاباد، سرده تفت، مرکز فرهنگی ندوشن و کتابخانه دکتر جوادی دریافت و هزینه شده است.

وی بیان داشت: همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال برای فعالیتهای قرآنی و دینی در دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد مصوب شد که تمامی آن دریافت شده است.