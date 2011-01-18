اعتبارات سال جاری گرمه 86 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن قلیزاده صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمه با اعلام مطلب اظهار داشت: اجرای 123 پروژه عمرانی در این شهرستان به تصویب رسیده است که هم اکنون 37 پروژه آن ناتمام و 86 پروژه نیز به تازگی مصوب شده است.

وی تصریح کرد: احداث ادارات شهرستان گرمه یکی از مصوبه های سفر سوم هیئت دولت در این شهرستان است که در سالهای گذشته برای احداث آنها با مشکلات جدی مواجه بودیم و اعتباری در این باره اختصاص داده نمی شد.



وی بیان کرد: شروع طرحهای جدید به داشتن مطالعه و تأمین منابع مالی، قابلیت گسترش دادن عدالت اجتماعی، کارایی و بازده اقتصادی منوط است.



معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه مسئولان شهرستان باید نظارت خود را بر روند اجرای پروژه های عمرانی بیشتر کنند خاطر نشان کرد: مدیران نباید آثار هدفمند کردن یارانه ها را در پروژه ها ببینند چون در لایحه بودجه به طور جداگانه به آن پرداخته می شود.



وی گفت: دستگاههای اجرایی باید پرداخت بدهی به شرکتهای خدماتی مثل آب، برق و گاز و نیز به پیمانکاران را در اولویت پرداختهایشان قرار دهند.



قلیزاده با اعلام اینکه اگر روند اجرایی پروژه ها کند باشد، تخصیص اعتبار آن صفر خواهد شد اذعان کرد: اعتبار لازم برای طرح مسکن مهر توسط شرکتهای تعاونی مسکن، استانداری و معاونت برنامه ریزی و بودجه تأمین می شود.



این مسئول در این جلسه با تأکید بر برنامه ریزی و نظارت بیشتر از سوی مسئولان این شهرستان، تدوین برنامه پنج ساله را یکی از ضروریات خواند و اظهار داشت: با تدوین برنامه پنج ساله می خواهیم از فرد محوری و مدیر محوری خارج شویم و برای نیل به موفقیت، به برنامه ریزی برسیم.



وی افزود: برنامه ریزی در استان با محوریت فرمانداری ها و تعامل با اداره های کل محقق می شود.



وی با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: مردم در اجرای این قانون همکاری خوبی داشته اند و جلوتر از مسئولان حرکت می کنند و با بصیرت این مردم از مرحله نخست هدفمند سازی یارانه ها عبور کردیم.



وی خاطر نشان کرد: دولت، بودجه را به طور مساوی در نقاط مختلف کشور توزیع می کند و تمام استانها در پروژه ها سهم به سزایی دارند و باید قدر مصوبه های سفر استانی و هیئت دولت را بدانیم و با برنامه ریزی و پیگیری، برای اجرایی شدن آنها تلاش کنیم.



معاون برنامه ریزی استاندار مسئولان باید برنامه پنج ساله را براساس سند چشم انداز شهرستان خود تدوین کنند.



قلیزاده ضمن تأکید بر جذب سرمایه گذار و توسعه شهرک های صنعتی گفت: پارسال 77 میلیون دلار صادرات از استان صورت گرفت و امسال نیز تاکنون صادرات استان نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.



فرماندار گرمه نیز در این جلسه گفت: مجموع اعتبار سال جاری این شهرستان در بخشهای مختلف 130 میلیارد ریال است و پیش بینی می شود، با برنامه ریزیهای انجام شده این مبلغ به 180 میلیارد ریال افزایش یابد.



نظرعلی نظری با بیان این که اجرای طرحهای سفرهای اول و دوم پیشرفت فیزیکی خوبی دارد اظهار داشت: از تمام مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت تنها احداث و تجهیز خانه معلم و گود باستانی این شهرستان هنوز محقق نشده است.



وی از آغاز عملیات اجرایی استخر سرپوشیده به عنوان یکی از مصوبه های سفر دوم هیئت دولت به استان خبر داد و بیان کرد: طرح مسکن مهر در این شهرستان پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و هم اکنون عملیات اجرایی 200 واحد مسکونی در دو شهر گرمه و ایور با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و زمینه احداث واحدهای مسکن مهر در شهر درق نیز فراهم شده است.



این مسئول ارشد در شهرستان گرمه تصریح کرد: در این شهرستان 140 روستای بالای 20 خانوار که از این تعداد 13 روستا از شبکه آب شرب، 9 روستا از نعمت گاز و همه روستاها از خدمات تلفن و برق برخوردار شده اند.



فرماندار گرمه ادامه داد: هم اکنون عملیات گازرسانی به سه روستای دیگر آغاز شده است و روستای هدف گردشگری دشت در کنار پارک جنگلی گلستان نیز سالن ورزشی دارد.



نظری با بیان این که باید 31 نهاد و سازمان در گرمه مستقر شود گفت: برخی از ادارات که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ارتباط مستقیم دارد، هنوز در این شهرستان راه اندازی نشده است و مردم از ارائه خدمات آنها محروم هستند.



وی با انتقاد شدید از بعضی از مدیران کل به این موضوع گفت: روند راه اندازی ادارات بازرگانی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، هلال احمر، تعاون، برق و گاز به کندی پیش می رود.



مدیر ارشد دولت در شهرستان گرمه با اشاره به اینکه تمام اتحادیه های صنفی در این شهرستان تشکیل شده اند افزود: به سبب نبود اداره بازرگانی، واحد بازرسی در این شهرستان هنوز راه اندازی نشده و به همین علت، نظارت بر بازار گرمه بسیار ضعیف است.



فرماندار گرمه مهم ترین مشکلات شهرستان گرمه را فرسودگی شبکه آب شرب شهری و روستایی، استقرار نیافتن کامل ادارات و اجرا نشدن برخی از پروژه های عمرانی در این شهرستان عنوان کرد.



نظرعلی نظری از مدیران خراسان شمالی خواست، برای جبران عقب ماندگی این شهرستان نوپا نگاه ویژه ای در اختصاص بودجه داشته باشند.



شهرستان گرمه همزمان با دور دوم سفر هیئت دولت به خراسان شمالی‌ رسماً با حضور وزیر کشور وقت مرحوم علی کردان تاسیس شد، این شهرستان بین سه شهر مهم یعنی در۱۷۳ کیلومتری جنوب غربی بجنورد و ۱۷۵کیلومتری شمال شرقی شاهرود در استان سمنان و در 180کیلومتری جنوب شرقی گنبد در استانت گلستان قرار دارد.