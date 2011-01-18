معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز معرفی شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ابراهیم گله دار زاده به سمت معاون هنری و سینمایی این اداره کل منصوب شد.

وی که فارغ التحصیل رشته کارگردانی نمایش از دانشگاه هنر تهران است، پیش از این سمت هایی چون مسئولیت واحد طرح و برنامه و جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران را بر عهده داشته است.

گله دار زاده همچنین عضو هیئت داوران بخش تجلی اراده ملی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فجر و مسئول کمیته رسانه دیجیتال جشنواره بین المللی امام رضا(ع)بوده است.

همچنین طی احکامی جداگانه از سوی قادر آشنا آقایان مزدک سلطان محمدی و سردار تقی زاده به ترتیب بعنوان مدیر هنرستان هنرهای زیبا و مسئول شورای فرهنگ عمومی اداره کل این استان منصوب شدند.