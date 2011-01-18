ساختمان یک بقعه جعلی در کوچصفهان دارالقرآن شد

سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از جمع آوری نمادهای بقعه جعلی موسوم به آقا سید محمد در روستای سده بخش کوچصفهان و بعد از بازسازی ساختمانی که در محل بقعه جعلی قرار داشت، طی مراسمی با حضور مسئولان و جمعی از اهالی روستای سده، دارالقرآن این روستا به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 64 بقعه جعلی و مقبره در استان گیلان شناسایی شده که از این تعداد 23 بقعه جعلی و مقبره تخریب و یا نمادهای آن جمع آوری شده است، اظهار داشت: در روستای سده بر اساس خواب یکی از اهالی بقعه ای به نام آقا سید محمد ساخته شد که پس از شناسایی و محرز شدن غیر واقعی بودن شکل گیری آن، نمادهای بقعه جمع آوری و ساختمان آن تبدیل به دارالقرآن شد.

مدیرکل اوقاف استان بابیان اینکه علاوه بر توسعه و بازسازی بقاع و فعالیتهای فرهنگی، دو اولویت در دستور کار ابن اداره کل قرار گرفته است، گفت: یکی اصلاح مدیریت بقاع که تاکنون بیش از هزار نفر از نیروهای جوان، تحصیلکرده و متعهد به عنوان هیئت امناء منصوب شده اند و دیگری شناسایی بقاع جعلی است.

وی در ادامه با تشکر از اهالی روستای سده که از این اقدام اوقاف گیلان، حمایت کردند، تاکید کرد: برخورد با بقاع جعلی و نمادهای خرافه گویی تا پاکسازی کامل در سطح استان ادامه خواهد داشت و از حمایتهای مردم استان و مسئولان استان به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی تقدیر و تشکر کرد.