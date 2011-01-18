  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

ساختمان یک بقعه جعلی در کوچصفهان دارالقرآن شد

ساختمان یک بقعه جعلی در کوچصفهان دارالقرآن شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از افتتاح دومین دارالقرآن این اداره کل در محل سابق یک بقعه جعلی در روستای سده کوچصفهان خبر داد.

سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از جمع آوری نمادهای بقعه جعلی موسوم به آقا سید محمد در روستای سده بخش کوچصفهان و بعد از بازسازی ساختمانی که در محل بقعه جعلی قرار داشت، طی مراسمی با حضور مسئولان و جمعی از اهالی روستای سده، دارالقرآن این روستا به بهره برداری رسید.
 
وی با اشاره به اینکه تاکنون 64 بقعه جعلی و مقبره در استان گیلان شناسایی شده که از این تعداد 23 بقعه جعلی و مقبره تخریب و یا نمادهای آن جمع آوری شده است، اظهار داشت: در روستای سده بر اساس خواب یکی از اهالی بقعه ای به نام آقا سید محمد ساخته شد که پس از شناسایی و محرز شدن غیر واقعی بودن شکل گیری آن، نمادهای بقعه جمع آوری و ساختمان آن تبدیل به دارالقرآن شد.
 
مدیرکل اوقاف استان بابیان اینکه علاوه بر توسعه و بازسازی بقاع و فعالیتهای فرهنگی، دو اولویت  در دستور کار ابن اداره کل قرار گرفته است، گفت: یکی اصلاح مدیریت بقاع که تاکنون بیش از هزار نفر از نیروهای جوان، تحصیلکرده و متعهد به عنوان هیئت امناء منصوب شده اند و دیگری شناسایی بقاع جعلی است.
 
وی در ادامه با تشکر از اهالی روستای سده که از این اقدام اوقاف گیلان، حمایت کردند، تاکید کرد:  برخورد با بقاع جعلی و نمادهای خرافه گویی تا پاکسازی کامل در سطح استان ادامه خواهد داشت و از حمایتهای مردم استان و مسئولان استان به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی تقدیر و تشکر کرد.
کد مطلب 1235000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها