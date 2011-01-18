ابراهیم توره امشب باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مسئولان باشگاه سپاهان پس از مرخصی تعطیلات سال نو ابراهیم توره در سنگال، برای جلوگیری از افزایش غیبت این بازیکن، تعداد روزهای مرخصی وی را پنج روز افزایش دادند تا مانع بدقولی مجدد این بازیکن شوند اما با این وجود مهاجم سنگالی سپاهان هنوز به تمرینات این تیم اصفهانی اضافه نشده است.

مجید بصیرت سرپرست تیم سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این مسئله اظهار داشت: در اردوی ترکیه با ابراهیم توره تماس گرفتیم و این بازیکن اعلام کرد که امشب(سه‌شنبه) به ایران باز می‌گردد اما پس از آن خبری از وی نداشتیم.

وی افزود: در روزهای گذشته تماسهای ایران به سنگال با مشکلاتی مواجه بوده و همین مسئله باعث شده نتوانیم با وی تماس بگیریم و از وضعیتش مطلع شویم.

سرپرست سپاهان ادامه داد: مطمئن باشید که این مهاجم سنگالی به دلیل تاخیرهای خود جریمه می‌شود زیرا در قرارداد همه بازیکنان لحاظ شده که در صورت تاخیر با جریمه مواجه می‌شوند.