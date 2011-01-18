زمینه بیمه شدن صنعتگران صنایع دستی بوشهر فراهم است

احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به استقبال کم از بیمه صنعتگران صنایع دستی اظهار داشت: نزدیک به سه ماه از اجرای بیمه صنعتگران دستی می گذرد اما تاکنون 100 نفر پرونده خود را تکمیل کرده و به تامین اجتماعی معرفی شده اند .

وی اضافه کرد: طبق قانون هفت درصد حق بیمه را صنعتگر باید بپردازد و 20 درصد را میراث فرهنگی اما صنعتگران چندان تمایلی به پرداخت سهم خود ندارند و همین موضوع باعث شده است کمتر به فکر بیمه شدن باشند .