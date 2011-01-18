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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

زمینه بیمه شدن صنعتگران صنایع دستی بوشهر فراهم است

زمینه بیمه شدن صنعتگران صنایع دستی بوشهر فراهم است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بوشهر گفت: صنعتگران صنایع دستی فعال که دارای مدرک آموزش فنی و حرفه ای هستند می توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به استقبال کم از بیمه صنعتگران صنایع دستی اظهار داشت: نزدیک به سه ماه از اجرای بیمه صنعتگران دستی می گذرد اما تاکنون 100 نفر پرونده خود را تکمیل کرده و به تامین اجتماعی معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: طبق قانون هفت درصد حق بیمه را صنعتگر باید بپردازد و 20 درصد را میراث فرهنگی اما صنعتگران چندان تمایلی به پرداخت سهم خود ندارند و همین موضوع باعث شده است کمتر به فکر بیمه شدن باشند.

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بوشهر یادآور شد: از 40 هزار صنعتگر دستی استان بیش از 15 هزار نفر صنعتگر فعال هستند.

کد مطلب 1235006

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