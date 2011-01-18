دهقان در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه با نظرات و پیشنهاداتی که در زمان اجرای عمومی نمایش"آنفولانزای" خوکی داشته‌ام تصمیم دارم این نمایش را با تغییرات جدیدی در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر اجرا کنم. البته گروه بازیگران نمایش تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: در فرم اثر، صحنه نمایش و بازی بازیگران تغییراتی به وجود می‌آید که همگی در جهت بهبود اثر خواهد بود. تلاش‌ کرده‌ام بعضی ازایراداتی که نمایش در اجرای عمومی خود از آن برخوردار بود را برطرف کنم. مهرداد رایانی مخصوص نویسنده نمایشنامه نیز قرار است قبل از جشنواره تئاتر فجر ازانگلستان بازگردد. بنابراین امکان دارد که با کمک نویسنده متن نمایشنامه را هم روتوش کنیم.

این نمایش درباره بیماری آنفولانزای نوع A است و روایت‌گر زندگی پزشکی است‌ که روی این بیماری کار می‌کند. اما وقتی متوجه می‌شود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شده‌اند آزمایش‌های خود را رها می‌کند و از این‌جاست که داستان نمایش آغاز می‌شود. نیما رئیسی، فرزین صابونی، افسانه ماهیان، الهام کردا و جواد پولادی از جمله بازیگران نمایش "آنفولانزای خوکی" هستند.

"آنفولانزای خوکی" که آذر و دی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته بود قرار است در بخش مرور آثار در بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر نیز حضور داشته باشد.