اجازه افزایش 15 درصدی نرخ حمل کالا و مسافر در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، حمیدرضا علم در نشست کارگروه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تنظیم بازار دیر اظهار داشت: با صاحبان وسایل نقلیه ای که بیشتر از این قیمتها را افزایش دهند برخورد می شود .

علم با بیان اینکه شش هزار و500 دستگاه انواع ناوگان باری و مسافر با 9 هزار و 500 راننده در استان بوشهر در حال فعالیتند، گفت: این تعداد دستگاه ناوگان باری و مسافر در کنار 120 شرکت حمل و نقل خانواده بزرگ جاده ای استان بوشهر را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه پارسال رشد قابل توجه ای در حمل و نقل در استان ایجاد شد، اظهار داشت: بیش از پنج میلیون تن کالا و پنج میلیون و 600 هزار نفر مسافر پارسال در استان به وسیله ناوگان عمومی بار و مسافر جابجا شده اند.