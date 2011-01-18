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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

علم خبر داد:

اجازه افزایش 15 درصدی نرخ حمل کالا و مسافر در بوشهر

اجازه افزایش 15 درصدی نرخ حمل کالا و مسافر در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: صاحبان وسایل حمل کالا و مسافر فقط می توانند 15 درصد قیمت خدمتشان را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، حمیدرضا علم در نشست کارگروه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تنظیم بازار دیر اظهار داشت: با صاحبان وسایل نقلیه ای که بیشتر از این قیمتها را افزایش دهند برخورد می شود.

علم با بیان اینکه شش هزار و500 دستگاه انواع ناوگان باری و مسافر با 9 هزار و 500 راننده در استان بوشهر در حال فعالیتند، گفت: این تعداد دستگاه ناوگان باری و مسافر در کنار 120 شرکت حمل و نقل خانواده بزرگ جاده ای استان بوشهر را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه پارسال رشد قابل توجه ای در حمل و نقل در استان ایجاد شد، اظهار داشت: بیش از پنج میلیون تن کالا و پنج میلیون و 600 هزار نفر مسافر پارسال در استان به وسیله ناوگان عمومی بار و مسافر جابجا شده اند.

مدیرکل حمل و نقل وپایانه های استان بوشهر با تاکید بر کنترل فعالیت کامیونهای حامل گوجه فرنگی در این شهرستان از ساخت پایانه مسافربری دیر در آینده ای نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1235019

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