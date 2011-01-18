افزایش کیفیت آثار پژوهشی خواهران طلبه در جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام مجتبی گودرزی صبح سهشنبه در بازدید معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از دبیرخانه جشنواره علامه حلی با اشاره به اینکه آثار خواهران و برادران طلبه توسط گروههای یکسانی مورد ارزیابی قرار میگیرد، خاطرنشان ساخت: آثاری که از سوی خواهران طلبه تاکنون به این دبیرخانه رسیده است نسبت به سال گذشته با رشد کیفی قابل ملاحظهای روبرو بوده است.
وی با بیان اینکه ارزیابی آثار جشنواره علامه حلی به پایان نرسیده است تصریح کرد: آثار در این جشنواره در دو مرحله کلی شامل مرحله ارزیابی اجمالی و ارزیابی تفصیلی، مورد رسیدگی قرار میگیرند، در سال جاری نسبت به سال گذشته آثار کمتری از خواهران طلبه در مرحله ارزیابی اجمالی رد شدهاند.
دبیر جشنواره علامه حلی با بیان اینکه امسال علاوه بر قم آثار مربوط به جشنواره علامه حلی در سه دبیرخانه استانی پذیرفته شدهاند تصریح کرد: جشنواره علامه حلی در استانهای تهران، اصفهان و خراسان به صورت مجزا مورد داوری قرار میگیرند.
وی این موضوع را موجب افزایش چشمگیر آثار رسیده از طلاب جوان به این جشنواره برشمرد و اظهار داشت: بر اساس جدیدترین آمار، کل آثار رسیده به جشنواره علامه حلی در استانهای مختلف نسبت به 2 هزار و 400 اثر در سال گذشته تاکنون حدود دو برابر شده است.
گودرزی جشنواره علامه حلی را مختص آثار پژوهشی طلاب جوان برشمرد و یادآور شد: در مورد خواهران طلبه، طلابی میتوانند در این جشنواره شرکت کنند که حداکثر دارای سن 34 سال باشند.
در این بازدید مهدی مظاهری، دبیر اجرایی جشنواره علامه حلی نیز ضمن ارائه آماری از آثار رسیدگی شده در دبیرخانه جشنواره علامه حلی گفت: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از آثار به دست آمده است در استان اصفهان آثار خواهران طلبه بیشتر از برادران و در استان خراسان آثار برادران بیش از خواهران طلبه بوده است.
دبیر علمی جشنواره علامه حلی نیز با اشاره به فعالیت 80 ارزیاب در زمینه ارزیابی آثار در جشنواره علامه حلی تصریح کرد: تاکنون شاهد راهیابی تحقیقات پایانی سطح دو با کیفیت مناسبی از سوی خواهران طلبه به مرحله ارزیابی تفصیلی بودهایم.
حجتالاسلام حسین حجامی الزام خواهران طلبه به پایاننامهنویسی را موجب افزایش توانایی آنان در نگارش مقالات پژوهشی دانست و اضافه کرد: در مقایسه با مدارس علمیه برادران که معاونت پژوهش سابقه چندانی ندارد، وجود معاون پژوهش در مدارس علمیه خواهران باعث افزایش مقالات خواهران طلبه شده است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره علامه حلی از افزایش چشمگیر سطح کیفی آثار پژوهشی خواهران طلبه رسیده به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام مجتبی گودرزی صبح سهشنبه در بازدید معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از دبیرخانه جشنواره علامه حلی با اشاره به اینکه آثار خواهران و برادران طلبه توسط گروههای یکسانی مورد ارزیابی قرار میگیرد، خاطرنشان ساخت: آثاری که از سوی خواهران طلبه تاکنون به این دبیرخانه رسیده است نسبت به سال گذشته با رشد کیفی قابل ملاحظهای روبرو بوده است.
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