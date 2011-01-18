استفاده پلیس از موتورسیکلت الکتریکی "خاموش"

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید پلیس کالیفرنیا اولین پایگاه پلیسی نباشد که نیروهای آن به موتورهای الکتریکی مجهز شده اند اما به طور قطع اولین نیروهای پلیسی خواهند بود که بر موتور الکتریکی "خاموش" سوار می شوند.

موتورسیکلت Zero DS در بالاترین سرعت به 88.5 کیلومتر بر ساعت می رسد که شاید برای افرادی که به سرعت علاقمندند، گزینه مناسبی نباشد اما آنچه این موتور در قدرت اسب بخار کم دارد، صرف حرکت مخفیانه اش شده است.

به بیانی دیگر زمانی که حرکت این موتور که انرژی خود را از باطری لیتیومی تامین می کند، آغاز می شود، به سختی می توان از آن صدایی شنید و به این شکل ماموران پلیس می توانند پیش از اتهام زدن به موتورسواران دیگر و جریمه کردن آنها به خاطر صدای بلند موتورهایشان، خود سکوت شهر را رعایت کنند.

همچنین بی صدا بودن این موتور می تواند به نیروهای پلیس در نزدیک شدن به موقعیتی خاص و برخورد با خلافکاران کمک کند.

سازمانهای پلیسی در سرتاسر جهان مدتها است که از استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و پاک استقبال می کنند تا به این شکل توجه خود را به محیط زیست و شهروندانی که در خیابانهای شهر در عبور و مرور هستند، نشان دهند.

بر اساس گزارش سی ان ان، از دیگر موتورهایی که مورد توجه نیروهای پلیس قرار دارد، موتور الکتریکی T3 است، موتوری با سه چرخ که هیچ آلودگی زیست محیطی ندارد و در حال حاضر در خاورمیانه، اروپا، آمریکا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد.