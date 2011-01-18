شهر آفتاب البرز به یکی از بزرگترین شهرکهای خدماتی تبدیل می شود

کاپیتان محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر درکرج افزود: شهر آفتاب البرز در ورودی پیام ساخته می شود و امکان برپایی بسیاری از امکانات رفاهی و خدماتی در این منطقه وجود دارد که باید از این امکان بهره مند شویم.

وی ادامه داد: شهر آفتاب البرز مساحت قابل توجهی دارد و می توان امکانات تجاری، اداری، تفریحی و ... را در آن برپا کرد که تحقق این امر بر امکانات رفاهی استان البرز می افزاید.

این مسئول افزود: همچنین امکان برپایی آکواریوم بسیار بزرگ نیز دراین منطقه وجود دارد ضمن اینکه پارکینگی با مساحت زیاد نیز در آن احداث می شود که این امر موجب می شود که خودروها با سهولت بیشتری پارک کنند.

وی یادآور شد: ‌به دنبال راه اندازی شهر آفتاب البرز، شهروندان می توانند به راحتی از مزایای خدمات رفاهی و تجاری این مرکز استفاده کنند که این امر بسیار مطلوب است.

وجود شهر آفتاب کمک می کند تا فرصتهای شغلی مطلوبی ایجاد شود

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین وجود شهر آفتاب البرز کمک می کند تا فرصتهای شغلی مطلوبی در البرز ایجاد شود و بخشی از افراد جویای کار بتوانند به کار مشغول شوند که این امر در کاهش آمار بیکاری در استان تاثیر فراوانی دارد.

نوروزی گفت: برپایی این منطقه، امکاناتی را برای مردم و سرمایه گذاران ایجاد می کند و سرمایه گذاران می توانند برای کسب اطلاع در خصوص شرایط سرمایه گذاری اقدام کنند.

وی عنوان کرد: این منطقه در زمینی به مساحت 600 هکتار احداث می شود ضمن اینکه ظرفیت برپایی 50 هزار واحد تجاری و اداری، مجتمع تفریحی، هتلهای پنج ستاره، پارکینگ، شهربازی و یکی از بزرگترین آکواریومها نیز در آن وجود دارد.

این مسئول اضافه کرد: لازم است از همه پتانسیلهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به بهترین نحو بهره مند شویم و اجازه ندهیم که هیچیک از ظرفیتهای این منطقه به شکل شکوفانشده باقی بماند.