برنامه های دهه فجر باید نشاط و نوآوری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مجید فروتن ظهر سه شنبه در دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی دهه فجر استان همدان افزود: باید با امکانات موجود در قالب ابزار فرهنگ و هنر در ارتقا محتوای برنامه ها تلاش کرد.

نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز با تاکید بر اینکه باید این ایام یادآور خاطرات انقلاب باشد و جوانان ونوجوانان بیشتر با آن دوران آشنا شوند، گفت: در ایام دهه فجر تبلیغات اسلامی استان همدان از ظرفیت مبلغان استفاده می کند.

حجت‌ الاسلام سید مجید موسوی با بیان اینکه بیش از 150 روحانی در روستاها، مدارس و دبیرستانها مستقر می شوند، اظهار داشت: برگزاری گفتمان دینی و همایش علمی در استان همدان، اهدا 100 بسته فرهنگی و چاپ و توزیع سه هزار قطعه پوستر از اقدامات این واحد است.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: اجرای برنامه های مختلفی از جمله اقامه نماز، بیان احکام شرعی، جلسات پرسش و پاسخ، دیدار با خانواده های شهدا و غبارروبی گلزار شهدا از فعالیتهای مبلغان اعزامی در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه ایام دهه فجر از سرمایه‌های فرهنگی و معنوی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب ائمه اطهار(ع) است و مبلغان اعزامی در مناطق ماموریتی خود، باتوجه به این اصل، به تشریح دستاوردهای عظیم نظام اسلامی می پردازند.

نماینده دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز در این نشست با بیان اینکه اوقات فراغت بسیاری از دانشجویان در خوابگاه ها سپری می شود، گفت: خوابگاه ها محیط مناسبی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار است و در اجرای برنامه های این دهه باید این مکانها در اولویت باشند.