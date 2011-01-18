به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی صارمی، داور بخش عکاسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: هر اثر هنری پس از خلق، نیاز به بستری دارد تا بتواند به نمایش گذاشته ‌شود و بین اندیشه مخاطب و هنرمند ارتباط برقرار ‌کند، جشنواره هنرهای تجسمی فجر علاوه بر کشف استعدادهای بی‌شماری در عرصه هنر کشور، فضایی را برای ایجاد این تعامل فراهم کرده و به قوام هنر در جامعه کمک می‌کند.

کریمی صارمی گفت: ارسال نزدیک به 10 هزار اثر در بخش عکاسی جشنواره نشان می‌دهد هنرمندان بسیاری از سراسر کشور در این رشته فعالیت دارند. همچنین آمار حضور استان‌های مختلف هم از طریق برگزاری جشنواره به دست آمد و توانایی برخی استان‌ها را در عرصه این هنر معرفی کرد.

وی افزود: هنرمندان تمام استان‌های کشور آثاری را در بخش عکاسی جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر ارسال کرده بودند. طبق آمار بیشتر شرکت‌کنندگان از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در جشنواره حضور دارند و این مسئله جای بررسی دارد.

داور بخش عکاسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر ادامه داد: آمار به دست آمده از تعداد شرکت کنندگان در جشنواره ظرفیت استان‌ها و هنرمندان آنها را به طور نسبی مشخص کرده و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های هنری کشور تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: هنر در ذات خود نیازمند بروز، ظهور و تجلی است که این امر تنها از طریق حضور در جامعه میسر خواهد شد. برگزاری جشنواره‌ها بستری را برای حضور هنر در جامعه فراهم کرده و آنها را به نمایش می‌گذارد. از این‌رو هنرمندان به شرکت در جشنواره‌ها روی می‌آورند تا خلاقیت خود را به نمایش بگذارند.

