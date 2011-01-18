8 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احسان بیطرف درباره پرونده الکترونیک سلامت گفت: از سال 86 پروژه ای با عنوان پرونده الکترونیک سلامت در قالب یک برنامه 16 ساله، ارائه ومقرر شد تا در یک برنامه 10 ساله براساس استاندارد 13606 ایزو اجرا شود.

وی در خصوص مشخصه های پرونده الکترونیک سلامت افزود: در تعریف استاندارد13606 ایزو آمده است که پرونده الکترونیک سلامت پرونده ای درمانی است که تمام مشخصات پزشکی یک فرد را درطول حیات ثبت ودر یک محیط فرایند مدار آنها را براساس استاندارد 13606 مدیریت می کند.

بیطرف ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی برسرراه پرونده الکترونیک سلامت، وجود سیستمهای ناهمگون در نظام سلامت کشور است به طوریکه سیستم فرآیندهای درمانی در بیمارستانها متفاوت از مراکز بهداشت خانواده است و به همین خاطر یکی شدن سیستمهای پزشکی کشور باید تنها با ارتقای سیستمها وتبادل اطلاعات بین آنها صورت گیرد.

معاون تحقیق و توسعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: بر اساس سرشماری که توسط معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شده حدود 8 میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند.

بیطرف افزود: برخی از موضوعات مهمی که در پرونده سلامت به آن توجه می شود مربوط به ترخیص بیماران از بیمارستانها، پیشگیری ازآنفلونزا و ثبت مرگ است که دارای یک سری مشکلات فنی است. چرا که تمام مراکز درمانی را باید به یک کد واحد متصل کنیم تا برای یک فرد دو پرونده تشکیل نشود.

وی با توجه به اینکه در پرونده الکترونیک سلامت، جریان داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است ابراز داشت: امر مهم در اجرای این طرح تعداد حوزه های متصل به سیتم مرکزی و نحوه کارشان است و انبار کردن داده ها هدف اصلی پرونده الکترونیک سلامت نیست.

معاون تحقیق وتوسعه مرکز آمار وفناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره بحث پیشگیری از آنفلونزا در پرونده الکترونیک سلامت گفت: نتایج آزمایشات تعدادی از افراد مشکوک به آنفلونزا که در این طرح نمونه گیری شده اند در پرونده الکترونیک آنها ثبت شده و به نوعی تشکیل پرونده داده اند. همچنین آمار مربوط به افراد فوت شده که از سال آینده برنامه جدیداش استقرار پیدا می کند در پرونده الکترونیک مربوط به خودشان ثبت شده و یک سری آمار از افراد فوت شده از برنامه های قدیمی ثبت اطلاعات به سیستم الکترونیک سلامت منتقل شده است.