به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد صبح امروز سه شنبه 28 دی ماه با اشاره به این که این کمیته در تمامی استانها و شهرها برای ایام دهه فجر فعال است گفت: برنامه‌های این کمیته به نوعی طراحی و تنظیم شده است که به بصیرت بخشی جامعه منتهی شود و ولایت و نقش ولی فقیه در مدیریت بحرانها و شناساندن فتنه و فتنه‌گران در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.

مسئول کمیته انجمنهای اسلامی، هیئات مذهبی و کانونهای اسلامی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به این که چهار روز از ایام دهه فجر با دهه آخر ماه صفر مصادف می شوند گفت که در این روزها بیشتر به مباحث قرآن و عترت پرداخته می‌شود تا مخاطبان بیشتر با این مباحث آ‌شنا شوند.

وی افزود: در ایام دهه فجر 612 همایش و 715 نشست و جلسه توجیهی در سراسر کشور برگزار می شوند تا به توجیه مسئولان و دست‌اندرکاران این کمیته در سراسر کشور کمک کنند.

برگزاری جلسات گفتمان انقلاب اسلامی با موضوعیت بصیرت و جنگ نرم، انتشار نشریاتی با موضوع دهه فجر و ویژه نامه های خیمه برای هیئات مذهبی، چاووش برای مداحان، پیام محراب برای مبلغان، اعتصام برای انجمنهای اسلامی و اندیشه معلم برای دانش آموزان و معلم از دیگر برنامه های ویژه این کمیته است که حجت الاسلام روحانی نژاد آن را مورد اشاره قرار داد.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: نثار گل به مقام شامخ امام راحل(ره) در روز 12 بهمن توسط شورای هیئات مذهبی استان تهران، گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در استانهای کشور، برگزار کنگره شعر عاشورایی و انقلاب اسلامی در 16 استان و اعزام 17 هزار مبلغ و مبلغه برای اشاعه فرهنگ انقلابی بخشی از برنامه های این کمیته در دهه فجر است.