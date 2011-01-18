تصویر 12 کاریکاتور؛ از خودسوزی عربی تا پادشاهان سابق!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز حکم احتمالی دادگاه حریری و قیام مردم تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

ایستگاه آخر، ته دره!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به تنشهای ناشی از صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی ترور "رفیق الحریری" نخست وزیر فقید لبنان توجه دارد.

وعده غذایی؛ قانون اساسی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به زیر پا گذاشتن قانون اساسی در برخی از کشورهای جهان سومی توسط حاکمان این کشورها توجه دارد.

گرفتاری لبنان در دادگاه بین المللی؛ می تونه رد بشه؟!

روزنامه البیان نیز امروز دادگاه ترور حریری را مانعی سخت در برابر ثبات و وحدت لبنان دانسته که عبور از آن به سادگی امکانپذیر نیست.

بعد از تونس؛ دومینوی سقوط حکام عرب

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به ترس حاکمان جهان عرب از تجربه کردن سرنگونی مشابه رژیم تونس توجه دارد. بر این اساس، آنان هم اکنون همه اموال خود را جمع کرده و برای فرار آماده شده اند!

جهان عرب؛ یه زمانی پادشاه بود...

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به سرنگونی حاکمان عربی توجه دارد که با قیام ملت خود مجبور به فرار می شوند.

چرخ "سبزی فروشی" که حکومتی را سرنگون کرد!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به خودسوزی "محمد بوعزیزی" جوان تونسی توجه دارد که حکومت "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور دیکتاتور تونس را بر باد داد.

مسائل داخلی لبنان!

روزنامه النهار لبنان امروز با اشاره ای ظریف به مسئله دادگاه بین المللی ترور حریری، دخالتهای کشورهای غربی در مسائل داخلی لبنان را عامل اصلی تنش در این کشور دانسته است.

دست فتنه؛ کیه، کیه، کی بود!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به عامل دخالتهای خارجی در شعله ور کردن آتش تنشها در لبنان توجه دارد.

تا اطلاع ثانوی؛ کاشت بذر "یاسمن" ممنوع است

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به تدابیر کشورهای عربی برای جلوگیری از ورود ویروس تغییر (قیام تونس) به کشورهایشان توجه دارد. طراح کاریکاتور با اشاره به قیام مردم تونس موسوم به "انقلاب یاسمن" به دستور جدید سران عرب توجه دارد که اعلام کرده اند: از این به بعد کاشت بذر یاسمن ممنوع است!

حکم احتمالی؛ احتمالا نتیجه نمی دهد!

پایگاه خبری الانتقاد امروز گردانندگان غربی نمایش دادگاه ترور حریری را در رسیدن به اهداف موردنظرشان شکست خورده می داند.

لبنان؛ نمی دونم چی بود؟

روزنامه عکاظ عربستان امروز پیامدهای حکم احتمالی را که بر مبنای ادله و شهادت های دروغین شکل گرفته، برای لبنان خطرناک دانسته است.

بوعزیزی؛ پدیده خودسوزی عربی!

روزنامه المستقبل لبنان امروز به افزایش پدیده خودسوزی عربی پس از اقدام جوان تونسی توجه دارد که پس از تونس در مصر، موریتانی، الجزایر نیز تکرار شد.