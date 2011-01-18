معماری وارداتی عامل عقب ماندگی شمایل پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بهرامیان معمار و استاد دانشگاه نقطه ضعف معماری کنونی را وابستگی سیستم آموزشی به علوم دیگر ملل دانست: با توجه به اینکه زیربنای رشته معماری از کشور ما بوده ولی سیستم آموزشی ما در این رشته بسیار ضعیف کار کرده است.

وی افزود: ما در 70 سال پیش دارای کلاس‌های دانشگاهی شدیم ولی نتوانستیم خودمان را هم‌زمان با گذشت زمان رشد دهیم وخود تولید کننده علم معماری باشیم وبه این دلیل علوم ما وارداتی شدند واین عامل عقب ماندگی ما درعرصه معماری است که نتیجه این عقب ماندگی را امروز در شمایل پایتخت می توان دید.

بهرامیان افزود: یکی دیگر از عوامل ضعف معماری، عدم هماهنگی علوم ارائه شده در دانشگاه‌ها ومراکز آموزش معماری با جامعه ایرانی وعدم تطابق آن با دانش جهانی است چراکه اطلاعات معماری امروز که در دانشگاه‌ها تدریس می شود باید با معیارهای جهانی و جامعه درونی ایران همخوانی داشته باشد تا دگرگونی و تضادی که امروز در میان جامعه معماران وجود دارد با مطالبی که برخواسته از زندگی بشراست به یک‌پارچگی نزدیک شود.

وی در این مورد به ذکر مثالی پرداخت: متاسفانه در فضای معماری امروز مبحثی از شهرسازی مطابق جامعه ایرانی حتی در ساخت شهرهای جدید در کشورمان نمی‌بینیم واین خود بیانگر این پیام منفی به جامعه معماران است که حتی در برنامه‌های جدید (شهرهای جدید) نیز مبحث شهر سازی به فراموشی سپرده شده است.

بهرامیان وجود جشنواره‌های کوتاه مدت و سمبولیک را جهت رفع نقاط ضعف در معماری ایرانی بی نتیجه قلمداد کرد: درکشورهایی که معماری خوب وقابل تحسین دارند، حضور جشنواره‌ها نقش مهمی را در پیشبرد اهداف معماران دنبال می‌کند. جشنواره در آنجا بدین صورت تعریف شده است که در مدت زمان‌های نه چندان طولانی از یکدیگر همایش‌هایی با یک موضوع مشخص ارئه می‌شود که در آنها اساتید نظراتشان را ارائه می‌دهند و دانشجویان در این مراسم سوالاتشان را می پرسند وبدین‌گونه نقاط ابهام در عرصه معماری کشورشان حل خواهد شد.

وی عنوان کرد: دستاورد این گردهمایی‌ها حدالاقل طی پنج سال با برگزاری مراسم‌های علمی حاصل می شود و تفاوت این جشنواره‌ها با جشنواره‌های اجرا شده در کشور ما آن است که در کشور ما اهداف جشنواره‌ها خوب تعریف می‌شود ولی برای رسیدن به نتیجه همیشه بدنبال کوتاه‌ترین راه هستیم. به همین دلیل نتایج این گردهمایی‌ها کوتاه مدت و فقط در حدهمان جشنواره می ماند نه بیشتر.

بهرامیان اظهار کرد: جشنواره ایران 1404 با شاخص معماری بسیارخوب طراحی شده چون تمام مقوله‌ها را همانند نگاه مستقیم به شهرها وشهر سازی ومحلات در نظر دارد که امیدوارم با برنامه ریزی‌های بلند مدت بتواند شروع خوبی برای تحول معماری در ایران باشد البته حضوروارائه کارهای برجسته از سوی جامعه معماران با هر نظر و یا اعتقادی مستلزم برگزاری بهتر این جشنواره است.

جشنواره هنری ایران 1404 در بخش معمار به همت خانه آرمانشهر حوزه هنری برگزار می‌شود.علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند با مراجعه به سایت www.irac.ir وکسب اطلاعات بیشترتا تاریخ 10اردیبهشت آثار خود را به نشانی خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، حوزه هنری، دفتر آرمان شهر، دبیر خانه مسابقه معماری و شهرسازی ایران 1404 کد پستی 1599719513ارسال کنند.