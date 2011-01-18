سود آوری اقتصاد آذربایجان شرقی 5 درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد مهدی اعلایی ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران فعالیت شرکت های تعاونی در استان را در سطح بالایی دانسته و اظهار داشت: یکی از سیاست های اداره تعاون پرداختن به مفاهیم مرتبط با دولت الکترونیک در قالب سامانه های الکترونیکی نظارتی در مسائل اداری تعاونی ها است.

اعلایی فرایند های نوبنیاد برای تسهیل در رسیدن به آرمان نقش آفرینی هر چه بیشتر شرکت های تعاونی را موفقیت آمیز دانسته و گفت: ثبت اینترنتی شرکت های تعاونی بدون نیاز به مراجعه سازمان و بروکراسی های رایج جهت درخواست ثبت شرکت از نمونه این فعالیت های تسهیل بخش قلمداد می شود.

وی همچنین حمایت های قانونی برای تشکل های تعاونی، معافیت های بیمه ای، پرداخت تسهیلات ویژه و تشکیل صندوق ضمانت تعاونی را از دیگر بخش های این تسهیلات عنوان کرد.

مدیر کل تعاون استان، ساماندهی کارجویان را در حوزه نظارتی این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از تشکل هایی که با حضور فارغ التحصیلان شکل گرفته در حیطه وظایف مسئولیت های وزارت تعاون است به طوری که از ابتدای سال جاری 206 شرکت تعاونی تشکیل و برای هزار و 673 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

محمد مهدی اعلایی طرح حمایت از پایان نامه های دانشجویی را از دیگر اقدامات اداره تعاون عنوان کرده و اظهار داشت: در راستای توسعه پژوهش در زمینه تعاون به کلیه دانشجویانی که پایان نامه خود را با موضوع تعاون انتخاب کنند بدون هر گونه محدودیتی مبلغ یک میلیون و 200هزار و در مقطع دکترا مبلغ سه میلیون جهت تکمیل پایان نامه کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح پروژه های احداثی این سازمان خبر داده و گفت: هم زمان با دهه فجر تعدادی از پروژه های صنعتی و مسکونی در شهرستان های میانه و اهر افتتاح خواهد شد.