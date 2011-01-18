به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که تولید آن از ابتدای سال 89 آغاز شده است، در آغاز سال 91 از تلویزیون پخش میشود.
رضا و علی دو نوجوان باهوش ایرانی هستند که به جغرافیا علاقه زیادی دارند. آنها به کمک معلمشان آقای رستمی بالونی میسازند تا بوسیله آن از نقاط مختلف جهان فیلمبرداری هوایی کنند. اما به طور اتفاقی وقتی بچهها برای گرفتن عکس یادگاری سوار بالن شدهاند بالن به پرواز در میآید و دو نوجوان ناخواسته به سفر پر ماجرایی میروند .در این سفر رضا و علی به کشورهای مختلفی رفته و ضمن آشنایی با بخشهایی از فرهنگ و رسوم آنها با افسانههایی از این کشورها آشنا میشوند. افسانههایی که ریشه در فرهنگ و تمدن و باورهای بومی هر یک از کشورها دارند. مثلا در یکی از این سفرها آنها با پیرزنی آشنا میشوند که خود نیز قصد افزودن قصههای جدید به صندوقچه افسانههایش را دارد و بعد از این رضا و علی به همراه پیرزن دست به سفری پر ماجرا میزند و افسانه های کشورهای آسیایی را مرور میکنند.
به گفته کارگردان این مجموعه با توجه به گسترش تکنیک کات اوت کامپیوتری، در این پروژه نیز با سرمایه گذاری بر روی نیروهای مستعد و خلاق و با استفاده از گرافیک منحصر به فرد با سبک و سیاق جدید این پروژه تولید شده است.
از نظر روند داستان فضای این پروژه به گونهای است که طنز فانتزی و به خصوص اخلاق گرایی به شدت مد نظر است، به طوریکه در هر قسمت در کنار بیان یک افسانه محلی از کشورهای مختلف به پیامهایی پند آموز در زندگی روزمره نیز میرسیم.
به گفته الهام ابراهیمی مجری طرح این مجموعه، ارائه پندهای عبرت آموز از گذشتگان و فرهنگهای مختلف برای کودکان و نوجوانان مهمترین ویژگی این مجموعه است.
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