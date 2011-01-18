44 درصد اعتبارات سال 89 در قم ابلاغ اعتبار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان قم در سخنانی اظهار داشت: با پیگیری‌های همه جانبه مدیران و روسای دستگاه‌ها، حدود 44 درصد از مجموع اعتبارات سال 89 ابلاغ اعتبار شده است.



وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب و تخصیص باقی‌مانده اعتبارات در سال جاری و همچنین درج اعتبارات در بودجه سال 90 در دو بخش اعتبارات سفر رهبری و اعتبارات کارگروه توسعه و عمران همت و تلاش مجدانه داشته باشند.



استاندار قم با بیان اینکه تخصیص اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به صورت کامل و صد در صد انجام می‌پذیرد خاطرنشان کرد: تحقق مصوبات سفر رهبری و جذب حجم عظیم این اعتبارات، از مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی بوده و در اولویت قرار دارد.



وی همچنین تصریح کرد: اعتبارات تخصیص یافته به استان قم در سال جاری و در دو سال آینده، فرصت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه و عمران استان به شمار می‌آید که امیدواریم با همت و تلاش مضاعف مدیران و با جذب این اعتبارات بتوانیم عقب‌ماندگی‌های انباشته در این خطه مقدس را جبران نماییم.



موسی‌پور گفت: بخش عمده‌ای از اعتبارات در سال 89 به وزارت راه مرتبط می‌شود که تخصیص و جذب اعتبارات این بخش باید به صورت جدی پیگیری شود.



در ابتدای این جلسه نیز برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارش خود را در خصوص میزان جذب اعتبارات مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم ارائه کردند.

