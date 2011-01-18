ذخیره یک میلیارد لیتر بنزین 100 تومانی در کارتهای سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن ماه، گفت: بر این اساس خودروهای شخصی بنزینی و دوگانه سوز در دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 60 لیتر بنزین با نرخ 400 تومانی دریافت می کنند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه با تصمیم دولت برای بهمن ماه سهمیه بنزین حمایتی با نرخ 100 تومانی به خودروها اختصاص نمی یابد، تصریح کرد: در این مدت تاکسی های بنزینی شهری 500 لیتر، تاکسی های برون شهری 750 لیتر، تاکسی های دوگانه سوز شهری 300 لیتر و تاکسی های دوگانه سوز برون شهری 500 لیتر سهمیه دریافت می کنند.

وی سهمیه بنزین آژانسهای دوگانه سوز و بنزین سوز در بهمن ماه را 300 لیتر عنوان کرد و افزود: بهمن ماه امسال مسافربرهای شخصی دوگانه سو و بنزینی 300 لیتر، وانت بار نوع یک 200 لیتر، وانت بار نوع دوم 400 لیتر و موتورسیکلتها 25 لیتر بنزین دریافت می کنند.

این عضو کابینه دولت همچنین با اعلام اینکه با تصمیم دولت در بهمن ماه سهمیه بنزین حمایتی با نرخ 100 تومانی به خودروها اختصاص نمی یابد، بیان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیارد لیتر بنزین با نرخ 100 تومانی در کارت هوشمند سوخت خودروها ذخیره سازی شده است.

رویانیان در پایان خاطر نشان کرد: بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروها نمی‌سوزد.