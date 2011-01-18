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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

جشنواره سرود کودکانه در همدان برگزار می شود

جشنواره سرود کودکانه در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری جشنواره سرود کودکانه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معصومه معصومیان در کارگروه تخصصی آموزش ابتدایی هدف از برگزاری این جشنواره را توجه به ویژگیهای روحی و روانی نوآموزان دوره پیش دبستانی در خصوص افزایش نشاط و شادی در مراکز پیش دبستانی عنوان کرد.

معصومیان با بیان اینکه دنیای مدرسه و کودکی دوران شادی و نشاط و هیجان و تحرک است، گفت: اگر مرکز آموزشی پیش دبستانی نوآموزان شادی داشته باشد، از نظر آموزشی و پرورشی به رشد و تعالی می رسند.

وی با تاکید بر اینکه نشاط و شادابی برای کودکان که نیمی از دوران زندگی خود را در مدرسه سپری می کنند لازم و ضروری است، اظهار داشت: شادی و نشاط باعث محبت، دوستی، مشارکت و امیدواری در میان مربیان و کودکان می شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در دوران پیش دبستانی تحرک و نشاط پایه و اساس رشد برای دوران نوجوانی و جوانی است، گفت: در این رابطه در همه مراکز پیش دبستانی استان همدان جشنواره سرودهای کودکانه در میان نوآموزان برگزار خواهد شد و به گروه های سرود منتخب استانی جوایز و لوح تقدیر اهدا می شود.

کد مطلب 1235052

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