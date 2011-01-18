به گزارش مهر از ورایتی پلاچیدو که جدید ترین فیلمش با عنوان " والانزاسکا : فرشتگان شیطان" از این هفته در ایتالیا اکران می‌شود با ماتیو کاسوویتز و دانیل اوتوی برای نقش آفرینی در " دیده بانی" وارد مذاکره شده‌است.



فیلمبرداری فیلم از ماه ژوئن ( خرداد آینده) در پاریس آغاز می‌شود.بودجه این فیلم 25 میلیون دلار است و فابیو کونورسی تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد.



این برای نخستین بار است که پلاچیدوی کهنه کار فیلمی به زبان فرانسوی می سازد.پلاچیدو ساخت این فیلم را بازگشتی ستایش آمیز به اکشن‌های پر تحرک فرانسوی دهه 1960 خوانده است.



اوتوی قرار است نقش یک مامور پلیس را بازی کند و کاسوویتز برای بازی در نقش یک تبه‌کار برگزیده شده است.



پیش از این قرار بود در سال 2005 پلاچیدو فیلمی به زبان فرانسوی با عنوان " رمان جنایی" بسازد.

