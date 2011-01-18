ادارات پیگیر در زمینه مصوبات هیئت دولت تشویق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر افزود: دور سوم سفر هیئت دولت به استان پر برکت بود و مصوبات خوبی انجام شد و در حال حاضر 10 روز است که آخرین مصوبات ابلاغ بعضی از مصوبات دور سوم سفر تکمیل شده و به دست ما رسیده است.

رئوفی نژاد اظهار داشت: بعضی از این مصوبات در سال 90 و مواردی دیگر از مصوبات در سال 92 با هم اجرایی می شود که در این راستا باید مدیران دستگاه های اجرایی نهایت تلاش و همکاری را با ستاد داشته باشند.

وی تاکید کرد: کمیته های زیر مجموعه ستاد باید فعال و اعضا مشخص باشد و نسبت به اجرا و در دستور کار قرار دادن مصوباتی که ملی است با سازمانهای ذیربط تعامل لازم را داشته باشند و در شهرستانها نیز باید کمیته ها فعال باشند.

استاندار زنجان با اشاره به اختصاص 125 میلیارد تومان به حوزه فرهنگی در کمیته فرهنگ و هنر یادآور شد: از قبل در استان ستاد راهبردی فرهنگی فعال بود و در حال حاضر ستاد، کار کارشناسی و نهایی فرهنگی را در چار چوب مصوبات فرهنگی و در 9 محور مشخص دنبال می کند که دو محور کمیته اطلاع رسانی و زیر بنایی هم به این کمیته ها اضافه شد.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: این اعتبار برای نوع کارهای جزیی نیست بلکه برای کارهای ذاتی دستگاهها می باشد لذا در راستای تشویق دستگاه هایی که نسبت به پیگیری مصوبات اهمیت قائل شوند در راستای اختصاص اعتبار توجه جدی به این دستگاه ها خواهد شد.

وی با اشاره به پاسخگویی به نامه های دور سوم سفر مربوط به دستگاههای اجرایی گفت: دستگاهها و رابطین دستگاهها موظند نسبت به پاسخ به مطالبات و خواسته های مردم پاسخ مثبت و منطقی به مردم بدهند چراکه توجه به مشکلات مردم از خواسته های رئیس جمهور است و در این راستا باید با حساسیت نامه ها بررسی شود.

استاندار زنجان اظهار داشت: توجه به زیر ساختهای راه های استان (برون و درون استانی) از مهم ترین بحثها در تحقق پروژه هاست.