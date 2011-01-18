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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

68 هزار کالابرگ نفت سفید در گلستان توزیع شد

68 هزار کالابرگ نفت سفید در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست گلستان اعلام کرد: 68 هزار و 943 کالابرگ نفت سفید در بین خانوارها در سطح استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شعبانعلی خزایی عصر سه شنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت: متقاضیان با مراجعه به دفاتر پستی و ICT های روستایی نسبت به دریافت کالابرگ نفت سفید اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان و روستاییان عزیز گلستان تاکنون موفق به دریافت کالابرگ نشدند می توانند به دفاتر پستی شهری و ICT های روستایی با در دست داشتن مدارک ذیل مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
 
وی اظهار داشت: توزیع کالابرگ نفت سفید که از دیماه شروع شد تا 30 دی ماه ادامه دارد.
 
خزایی بیان داشت: در دست داشتن اصل شناسنامه اعضای خانواده، اصل کارت ملی، سربرگ مرحله سیزدهم از جمله مدارک مورد نیاز عصراست.
کد مطلب 1235060

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