68 هزار کالابرگ نفت سفید در گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شعبانعلی خزایی عصر سه شنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت: متقاضیان با مراجعه به دفاتر پستی و ICT های روستایی نسبت به دریافت کالابرگ نفت سفید اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان و روستاییان عزیز گلستان تاکنون موفق به دریافت کالابرگ نشدند می توانند به دفاتر پستی شهری و ICT های روستایی با در دست داشتن مدارک ذیل مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: توزیع کالابرگ نفت سفید که از دیماه شروع شد تا 30 دی ماه ادامه دارد.

خزایی بیان داشت: در دست داشتن اصل شناسنامه اعضای خانواده، اصل کارت ملی، سربرگ مرحله سیزدهم از جمله مدارک مورد نیاز عصراست.