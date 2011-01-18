به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در همایش بازار سرمایه ایران در افق 1404 گفت: صاحبان ایده های نو و افرادی که دارای طرح و پروژه هستند، اما سرمایه ای ندارند، می توانند آنها را در اختیار بازار سرمایه قرار دهند و بازار سرمایه نیز منابع مالی را در اختیار آنها قرار می دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از حذف بازارهای غیر متشکل در بازار سرمایه همانند بازار پولی کشور خبرداد و گفت: تقویت بازارهای متشکل در دستور کار قرار دارد و در لایحه برنامه پنجم نیز این موضوع مطرح شده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای راه اندازی بورس برق موافقت اصولی دریافت شده است، افزود: در اوایل سال آینده بورس برق برای مبادلات برق ایران و کشورهای منطقه و نیروگاههایی که می خواهند برق را در فضایی رقابتی بفروشند، راه اندازی می شود.

صالح آبادی بر تعامل بازار پول، سرمایه و بیمه در کشور تاکید و تصریح کرد: بازار سرمایه در تدوین بسته پولی سال آینده مشارکت خواهد کرد. در این زمینه خرید اوراق در بازار غیر متشکل ثانویه اوراق بهادار ایجاد خواهد شد.

وی بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بحث هدفمندی یارانه ها و حرکت به سمت منطقی کردن قیمتها در بازار سرمایه تاکید و بیان کرد: ساختار بازار سرمایه در کشور تغییر کرده و شبیه بازار پول شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از تجهیز بیش از 7 هزار میلیارد ریال سرمایه تسوط صندوقهای سرمایه گذاری در بورس خبرداد و افزود: این صندوقها افزایش خواهند یافت، همچنین شرکتهای تامین سرمایه هم در حال افزایش هستند که نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه دارند.

وی ارزش بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس را 103 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارزش معاملات بورس کالا هم به 10 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

صالح آبادی گفت: با اجرایی شدن قانون بهره وری کشاورزی در بورس کالا سهم کم محصولات کشاورزی افزایش می یابد و اگر دستگاههای دولتی خرید خود را از این بورس داشته باشند نیازی به برگزاری مناقصه ندارند و به اصطلاح ترک تشریفات خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه به جای سیاست خرید تضمینی سیاست قیمت تضمینی حاکم می شود، افزود: این امر به اجرای سیاستهای اصل 44 در بورس کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ایجاد امکاناتی در فرابورس برای انجام پذیره نویسی و عرضه سهام خبرداد و گفت: بانک گردشگری و بانک الکترونیکی آرین اخیرا در فرابورس پذیره نویسی کرده اند.