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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

آزادگان خبر داد:

سرمایه گذاری 2 میلیارد ریالی در نیروگاههای برق گیلان

سرمایه گذاری 2 میلیارد ریالی در نیروگاههای برق گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل برق منطقه ای گیلان از سرمایه گذاری دو میلیارد و 293 میلیون و 600 هزار ریالی در بخش نیروگاهی صنعت برق طی سال جاری در استان خبر داد.

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه نصب رکوردر مدول سه بخش نیروگاهی واحد یک و دو گازی و همچنین واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی استان با هزینه 573 میلیون و 600 هزار ریال اجرا و راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: رکوردرها یک نوع تکنولوژی سخت افزاری هستند که اطلاعات مربوط به هر یک از تجهیزات را در خود ذخیر کرده و بصورت آماری در کامپیوتر نمایش می دهند و این سیستم را paper less  که اطلاعات را در حافظه و مانیتور ثبت و نگهداری می کند، می نامند.

مدیرعامل برق گیلان گفت: سیستم رکوردرهای قبلی نیروگاه کاغذی بوده اند که در حال حاضر بدلیل قدیمی بودن، فاقد کارآیی لازم برای ثبت و ذخیره اطلاعات هستند.
  
وی در ادامه از راه اندازی پروژه " سیستم سوپروایزری توربوژنراتور " در نیروگاه لوشان خبرداد و افزود: این پروژه در واحد شماره یک بخار نیروگاه لوشان با هزینه یک میلیارد و 720 میلیون ریال اجرا و راه اندازی  شد است.
 
آزادگان خاطرنشان کرد: این طرح که با هدف کنترل و نظارت کامل وضعیت هر یک از اجزای تجهیزات واحدهای نیروگاه و سنجش پارامترهای مختلف کارکردی آنها انجام گرفته در واقع سیستمی از مجموعه زیر سیستمهای کامپیوتری بوده که دیتا و چندین ویژگی هر یک از اجزای تجهیزات نیروگاهی را هنگامی که زیربار قرار دارند (مثل سرعت، دما وسایر موارد) را با هم تلفیق وبه اتاق و سایت کامپیوتر مرکزی ارسال می کند.
 
وی یادآورشد: سیستم " سوپروایزری توربوژنراتور"  این امکان را به بهره بردار می دهد تا در هر زمان ممکن وضعیت هر تجهیز را در هر یک از قسمت های مجموعه ارزیابی  و تمامی پارامترهای عملکردی آن را تحت کنترل داشته باشد.
کد مطلب 1235063

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