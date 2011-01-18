سرمایه گذاری 2 میلیارد ریالی در نیروگاههای برق گیلان

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه نصب رکوردر مدول سه بخش نیروگاهی واحد یک و دو گازی و همچنین واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی استان با هزینه 573 میلیون و 600 هزار ریال اجرا و راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: رکوردرها یک نوع تکنولوژی سخت افزاری هستند که اطلاعات مربوط به هر یک از تجهیزات را در خود ذخیر کرده و بصورت آماری در کامپیوتر نمایش می دهند و این سیستم را paper less که اطلاعات را در حافظه و مانیتور ثبت و نگهداری می کند، می نامند.

مدیرعامل برق گیلان گفت: سیستم رکوردرهای قبلی نیروگاه کاغذی بوده اند که در حال حاضر بدلیل قدیمی بودن، فاقد کارآیی لازم برای ثبت و ذخیره اطلاعات هستند.

وی در ادامه از راه اندازی پروژه " سیستم سوپروایزری توربوژنراتور " در نیروگاه لوشان خبرداد و افزود: این پروژه در واحد شماره یک بخار نیروگاه لوشان با هزینه یک میلیارد و 720 میلیون ریال اجرا و راه اندازی شد است.

آزادگان خاطرنشان کرد: این طرح که با هدف کنترل و نظارت کامل وضعیت هر یک از اجزای تجهیزات واحدهای نیروگاه و سنجش پارامترهای مختلف کارکردی آنها انجام گرفته در واقع سیستمی از مجموعه زیر سیستمهای کامپیوتری بوده که دیتا و چندین ویژگی هر یک از اجزای تجهیزات نیروگاهی را هنگامی که زیربار قرار دارند (مثل سرعت، دما وسایر موارد) را با هم تلفیق وبه اتاق و سایت کامپیوتر مرکزی ارسال می کند.

وی یادآورشد: سیستم " سوپروایزری توربوژنراتور" این امکان را به بهره بردار می دهد تا در هر زمان ممکن وضعیت هر تجهیز را در هر یک از قسمت های مجموعه ارزیابی و تمامی پارامترهای عملکردی آن را تحت کنترل داشته باشد.