کیفیت آموزشی مدارس ارتباط مستقیم با مهارت معلمان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در جمع مسئولان این تشکل دانش‌آموزی با بیان اینکه لازمه ماندگاری در عصر کنونی توجه به کیفیت نظام ‌آموزشی است، افزود: اگر به کیفیت آموزشی توجه نکنیم، همه کوششها و هزینه‌های ما بیهوده است و همچنین سلامت جامعه به کیفیت نظام آموزشی وابسته است.

وی معلم را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده‌ کیفیت آموزش و پرورش قلمداد کرد و گفت: در صورتی نظام آموزشی از کیفیت مطلوب برخوردار است که مهارت‌های علمی و حرفه‌ای معلمان در سطح مطلوبی قرار داشته باشد و آنها توانایی ایجاد ارتباط مناسب با دانش‌آموزان را داشته و بر روش‌های تدریس مسلط باشند.

حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه کیفیت در نظام تعلیم و تربیت یک نقطه ثابت نیست بلکه یک "حرکت" است، افزود: ما در عصر کنونی با انفجار دانش روبرو هستیم و باید همسفران خود را که همان دانش‌آموزان هستند نوآور، خلاق و دارای استقلال فکری تربیت کنیم و آنها را در محیطی قرار دهیم که آنها را خلاق بار آورد.

وی تأکید کرد: خلاقیت زمانی به وجود می‌آید که دانش‌آموز با یک موقعیت مبهم روبرو شود همچنین تمام دانش‌آموزان می توانند خلاق باشند؛ ملاکی برای خلاق بودن کسی که از نظر هوشی در سطح بالایی قرار دارد، نیست بلکه باید شرایط مناسب فراهم باشد تا خلاقیت افراد بروز کند.