به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "زبان مادری" به کارگردانی قربان محمد‌پور و تهیه‌کنندگی حسین زندباف نیمه دوم دی‌ در تهران کلید می خورد. بازیگران این فیلم سینمایی در حال انتخاب و عقد قرارداد هستند.

در این فیلم سینمایی که به مسئله تقابل زبان در بین انسان‌ها می پردازد بازیگرانی از ملیتهای مختلف هندی، لبنانی و اسپانیایی در کنار بازیگران ایرانی به ایفای نقش می‌پردازند.

تاکنون حضور محسن اورنگ به عنوان برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان و حسن شکوهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید این فیلم قطعی شده است. این فیلم به مسئله تقابل زبان و مشکلاتی که برای افراد در ارتباط برقرارکردن به دلیل تفاوت زبان پیش می‌آید می‌پردازد.

"زبان مادری" اولین تجربه محمدپور در زمینه کارگردانی سینما است. وی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "فاصله"، "داماد خجالتی"، "اختاپوس" و "دردسر بزرگ" را نوشته است.