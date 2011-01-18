رسالت سازمان اوقاف شناسایی نیازهای جدید است

جواد آرین منش ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: فرهنگ واقعی وقف در جامعه به درستی تبیین نشده و این موضوع مهم اجتماعی باید بطور کامل برای جامعه نهادینه شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقف، بهترین نوع مشارکت مردم در زمینه توسعه فرهنگ اسلامی و حل مشکلات مردم است، که این امر از زمان های گذشته تا کنون، جاری بوده است.

وی تصریح کرد: وقف، نوعی از مشارکت مردم ،جهت رفع موانع و مشکلات است که با نیت الهی، همراه با اخلاص وحرکت خداپسندانه محقق می شود و نام واقف و مشارکت کننده را جاودانه می سازد.

آرین منش با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد مختلف وقف، خاطر نشان کرد: اگر کارکردهای وقف در زمینه مسائل آموزشی، درمانی، خدماتی و مذهبی برای مردم به درستی تبیین شود، میزان مشارکت مردم بیش از آن چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از ابعاد وقف و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گرفت و پیرو این توجهات ویژه نتایج خوبی نیز کسب شده که توسعه مراکز آموزشی و مدرسه سازی از نتایج توجه به موضوع وقف در این دوران است.

نائب رئیس کمیسیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به روند مثبت ورو به رشد مدرسه سازی به عنوان اقدامی خیر در جامعه اشاره کرد و گفت: امروزه خیرین مدرسه ساز بیش از بوجه ای که دولت برای اینکار هزینه می کند به امر مدرسه سازی اختصاص داده اند .

وی افزود: دوره ساخت و وقف مسجد، آب انبار، کاروانسرا و مواردی از این دست گذشته است و باید اولویت ها شناسایی شود و وقف به نیازهای روز جامعه هدایت شود.