150 اتوبوس تحویل 8 شهرداری کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بمانیان قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مراسم واگذاری این اتوبوسها به شهرداریهای شهرهای زنجان، ارومیه، ایلام، اراک، تبریز، ساوه، شاهین شهر و شهر کرد، گفت: پیش بینی شده است که سه هزار دستگاه اتوبوس بین شهرداریها سراسر کشور واگذار شود که تاکنون 800 دستگاه واگذار شده است.

وی با یادآوری اینکه شهاب خودرو تحویل 600 دستگاه اتوبوس را در قرارداد با وزارت کشور در تعهد خود دارد، افزود: از این تعداد، امروز 150 دستگاه به شهرداری های شهرهای یاد شده واگذار شد.

بمانیان، قیمت هر اتوبوس را 40 میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: 5/82 درصد این مبلغ را وزارت کشور و 5/17 درصد را شهرداری ها تامین می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که 450 دستگاه اتوبوس باقیمانده در تعهد شرکت شهاب خودرو تا سه ماه اول سال آینده در اختیار شهرداریها قرار گیرد.

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با یادآوری اینکه سه هزار دستگاه اتوبوس بر اساس نیاز بین شهرداریهای که اتوبوسرانی دارند توزیع می شود، گفت: از سه هزار دستگاه اختصاص یافته به کشور ، سهم تهران 550 دستگاه است.

وی گفت که ماه گذشته 100 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران واگذار شد و اتوبوس های که امروز تحویل می شود، مربوط به سایر شهرهاست.

بمانیان به حمایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از نهادهای شهری پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: بیش از 80 میلیارد تومان در زمینه توسعه حمل و نقل و مابه التفاوت قیمت سوخت در اختیار شهرداری تهران گذاشته شده است.

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: حدود 200 میلیارد تومان پس از هدفمند کردن یارانه ها در اختیار شهرداریهای سراسر کشور گذاشته شد.

وی یادآورشد: در برنامه سال 90 پیش بینی شده است که 75 درصد مسافرتهای درون شهری توسط حمل و نقل عمومی انجام شود که 40 درصد سهم اتوبوسها در شهرهای مختلف است.