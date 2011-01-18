حفظ فرهنگ دفاع مقدس کمتر از حضور در جبهه ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ظهر سه شنبه از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز بازدید کرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی باباخانی در جریان این از معاونت های مختلف اداره کل دیدن کرد و در هر قسمت مسئولین معاونت ها توضیحات لازم را ارئه کردند.

در ابتدای این بازدید سرهنگ پاسدار نادر ادیبی مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز ،گزارشی از عملکرد اداره کل ارائه کرد.

در ادامه سردار باباخانی در جمع مسئولین و کارکنان اداره کل طی سخنانی گفت: کار حفظ و گسترش فرهنگ غنی دفاع مقدس کمتر از حضور در جبهه ها نیست و شما با ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتکی در واقع مروج خوبیها و زیبائیها در جامعه هستید و نسل کنونی ما باید بداند که در مقطعی از زمان در این کشور چه خونهای گرانبهایی به پای درخت نظام مقدس ریخته شده و در حال حاضر می بایست همه دست به دست هم داده تا نگهبان این نظام اسلامی و خدایی باشیم.

وی در ادامه افزود : با قدرت به مأموریت های خود ادامه دهید و بدانید آنچه نزد خداوند محفوظ است کار با اخلاص و عمل صالح می باشد که بحمدالله در کار شما مشاهده می شود.

سردار باباخانی از مرکز اسناد و مدیریت آموزش اداره کل بازدید تخصصی به عمل آورد و ضمن تأکید بر جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس در خصوص تدریس دو واحد درسی دفاع مقدس در دانشگاههای استان البرز نیز سئوالاتی مطرح نمود که مسئولین مربوطه اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دادند.

معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ضمن قدردانی از کارهای صورت گرفته در استان البرز در راستای نشر فرهنگ دفاع مقدس خواستار توجه بیشتر مسئولین استان به این امر مهم شد.







