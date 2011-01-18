صهیونیستها درپی مهاجرت یهودیان تونس به سرزمینهای اشغالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، "آژانس یهود" که مسئول مهاجرت یهودیان "دیاسپورا" (پراکنده در کشورهای مختلف دنیا) به سرزمین های اشغالی می باشد درتلاش است تا کمک های فوری را به آن دسته از افرادی که در صدد مهاجرت به اسرائیل یا دیدار از سرزمین های اشغالی هستند ارائه کند. این نهاد صهیونیستی تعداد یهودیان مقیم تونس را هزار و 500 نفر عنوان کرده است.

در پی کاهش مهاجرت از برخی کشورهای غربی به سرزمین های اشغالی و همچنین محدودیت ها برای مهاجران روسیه و کشورهای اقماری به دلیل برخی از مسائل موجود در ماهیت این مهاجران؛ آژانس یهود در یکی دو دهه گذشته تمام هم خود را بر روی کشورهای منطقه به ویژه آفریقایی معطوف کرده تا با استفاده از این شیوه بتواند بافت و توازن جمعیتی در سرزمین های اشغالی را به نفع یهودیان رقم بزند.