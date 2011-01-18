تراز تجارت جهانی گاز ایران مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی درباره آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: در این مدت حدود هفت میلیارد لیتر گاز طبیعی به کشورهای همسایه صادر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی تراز تجارت گاز ایران مثبت است، بیان کرد: از از سوی دیگر از ابتدای امسال تاکنون میزان واردات گاز طبیعی به بیش از 6.3 میلیارد متر مکعب رسیده است که این رقم نزدیک به 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به افزایش 10 درصدی میزان گازرسانی به نیروگاه ها نسبت به سال گذشته، بیان کرد: از ابتدای فرورین ماه سالجاری تا دهه دوم دی بالغ بر 40.3 میلیارد متر مکعب با میانگین 135 میلیون مترمکعب در روز گاز به نیروگاههای کشور ارسال شده است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت روند گازرسانی به صنایع را نیز مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: گازرسانی به صنایع عمده در کشور امسال 5/16 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و بدین ترتیب به طور میانگین بالغ بر 72 میلیون مترمکعب در روز گاز به صنایع کشور تزریق شد.

وی به ورود موج سرما و کاهش دمای هوا طی دو هفته اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه در 25 استان کشور شاهد دمای دو تا سه درجه زیر صفر بوده ایم اما هیچ گونه قطعی یا افت فشار گاز در سطح شبکه سراسری گزارش نشده است.

اوجی از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در پالایشگاه های فجرجم و بیدبلند یک خبر داد و یادآور شد: هم اکنون ظرفیت پالایش گاز در پالایشگاه بیدبلند یک به 20 میلیون مترمکعب در روز و پالایش گاز در پالایشگاه فجر جم از روز شنبه 25 دی ماه به رکورد بی سابقه 125 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.