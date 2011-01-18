توسعه ناپایدار مهمترین تهدید تنوع زیستی زاگرس مرکزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خسروی گفت: وقتی می گوئیم توسعه ناپایدار، یعنی تمامی فعالیتهای عمرانی و صنعتی از قبیل سدسازیها و طرحهای انتقال آب، معدن کاویهای گسترده بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی، توسعه خطوط انتقال نفت و گاز و... را شامل می شود و این امر از گذشته تاکنون آسیبهای زیادی به تنوع زیستی منطقه و پایداری زیست بوم های طبیعی وارد کرده است.



این کارشناس محیط زیست افزود: برداشتهای غیر اصولی و بی رویه از تنوع زیستی (همچون قطع درختان و بوته کنی، چرای بی رویه دام، شکار و صید غیر قانونی) و تغییر کاربری گسترده جنگلها و مراتع به اراضی زراعی و باغی از دیگر تهدیدات تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی محسوب می شود.



این کارشناس همچنین درباره گسترش بی رویه شهرها و روستاها به سمت اراضی جنگلی و مرتعی در برخی استانهای زاگرس گفت: تا چند سال قبل هتل آزادی در شهر یاسوج آخرین نقطه شهر بود اما امروز شهر تا 15 کیلومتر آنطرف تر یعنی تا سه راهی نورآباد هم گسترش پیدا کرده و اراضی حاشیه ای را بلعیده، در حالی که در این مناطق قبلا عشایر حضور داشتند اما امروز خانه های مردم جایگزین شده است.



وی با اشاره به رشد جمعیت در کشور و نیز در منطقه زاگرس گفت: درست است که ما با رشد جمعیت در چند دهه اخیر مواجه بودیم اما سرعت توسعه شهرها از سرعت رشد جمعیت چندین برابر بیشتر است چون الگوی توسعه شهری در ایران الگوی درست و اصولی نیست.



خسروی همچنین گردشگری ناپایدار را یکی از مهمترین تهدیدات جدید برای تنوع زیستی در زاگرس مرکزی بر شمرد.



محدوده زاگرس مرکزی با وسعتی بالغ بر 2.5 میلیون هکتار، تقریبا تمامی استان چهارمحال و بختیاری، بخشهای زیادی از استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستانهای اقلید و مرودشت در استان فارس و سمیرم در استان اصفهان را شامل می شود که به دلیل غنای بالای تنوع زیستی تحت پوشش پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی قرار گرفته است.

این پروژه با حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست و با همکاری برنامه عمران ملل متحد، سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی از سال 2005 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است.