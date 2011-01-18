به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعزام هزار و 500 مبلغ به صورت متمرکز از قم خبر داد و افزود: این افراد از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در آستانه اربعین حسینی به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند و به جز این افراد، هزار مبلغ دیگر نیز به صورت غیر متمرکز از حوزه‌های علمیه شهرهای دیگر اعزام خواهند شد.



وی با اشاره به اینکه مبلغان در این دوره در قالب 30 کاروان تبلیغی اعزام خواهد شد، بیان داشت: زمان اعزام از پنجم بهمن‌ماه آغاز و به مدت 14روز نیز ادامه خواهد یافت و در هر گروه تبلیغی نیز یک مدیر، معاون و روابط عمومی حضور خواهند داشت و در طی این سفر نیز اختصاص موقوفات جدید، موارد تشرف به اسلام، تاکتیک‌های شخصی مبلغان برای جذب مخاطبان، شیوه‌های مهندسی تبلیغی از سوی مبلغان و... ثبت خواهد شد.



وی مهم‌ترین دستاورد این اعزام‌ها را توسعه فرهنگ دینی عنوان کرد و افزود: این افراد به مناطق محروم، بقاع متبرکه، امامزادگان، مساجد، مناطق صعب العبور، کپرنشین، ایلیاتی، دور افتاده و کم جمعیت اعزام می‌شوند و پیرامون مسائل مختلفی همچون سالروز شهادت رسول اکرم، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)، اربعین حسینی، مسائل روز و... به تبلیغ می‌پردازند.



احیای فرهنگ وقف و تبیین احکام آن از مهم‌ترین محورهای تبلیغ



رضوی مهر تبلیغ پیرامون فرهنگ وقف و احیای این فرهنگ را یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای تبلیغی مبلغان در این ایام برشمرد و افزود: متاسفانه بعد از انقلاب این فرهنگ در کشور کم رنگ شده و این موضوع همواره از دغدغه بزرگان ما بوده است و بحمدالله در سال‌های اخیر اقداماتی مبنی بر احیای فرهنگ وقف در کشور در حال انجام می‌باشد و در برنامه‌های تبلیغی مبلغان نیز این امر به جد دنبال خواهد شد و مبلغان در این سفر‌ها به ترویج فرهنگ وقف و تبیین احکام آن به علاوه ایجاد انگیزه در مردم برای موقوفات جدید مبنی بر اقتضائات و نیازهای روز اهتمام خواهد داشت تا مردم با اعتماد کامل اقدام به وقف نمایند و مطمئن باشند که موقوفات، طبق منویات آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



موقوفات در کشور ما مقهور واقع شده است



وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اخیرا به دلیل فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب، مراجع و بزرگان دین در حال مشاهده رشد موقوفات در کشور هستیم اما باید بپذیریم که فرهنگ وقف و موقوفات در کشور ما مقهور واقع شده است و عده‌ای از دولتمردان در موقوفات تصرف کرده و درآمد آن را به مصارف دیگر می‌رسانند و عده‌ای دیگر نیز با رانت‌خواری موقوفات را به تصرف خود قرار درآوده‌اند و از کارهای بسیار خوبی که در زمینه احیای موقوفات در کشور صورت گرفته حقی است که برای کشف موقوفات در نظر گرفته شده تا اگر کسی از موقوفات پنهان خبر دارد آن را اطلاع دهد.



فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مهم‌ترین هدف اعزام مبلغان



مدیر کل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تحت پوشش قرار دادن مناطق محروم با فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را مهم‌ترین هدف در اعزام مبلغان دانست و اظهار داشت: به همین منظور قبل از اعزام، دوره‌های آموزشی با محورهای مخاطب‌شناسی و روان‌شناسی تبلیغ، جغرافیای تبلیغ، اخلاق و وظایف مبلغان و... برای مبلغان و مدیران کاروان‌ها برگزار شده است.



وی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی پیش بینی شده در زمان تبلیغ بیان داشت: در این ایام بسته‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است که توسط مبلغان در بین نوجونان و جوانان مناطق مختلف توزیع می‌شود، دفترچه خاطرات به منظور ثبت خاطرات و تجربیات مبلغان برای آنان در نظر گرفته شده و محورهای کار تبلیغ به صورت کار کار‌شناسی تهیه و در اختیار مبلغان قرار گرفته است.



رضوی مهر بیان داشت: همچنین پیرامون هفته وقف فراخوان مقاله داده شده است و تا کنون نیز70 مقاله در خصوص وقف و احکام آن انتخاب و در پایگاه اینترنتی مبلغین قم قرار داده شده است که علاقه مندان در صورت مراجعه می‌توانند از این مطالب استفاده نمایند.



وی با اشاره به اینکه متاسفانه امسال هیچ درخواستی از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه برای اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان قم نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه شورای مبلغان اداره کل اوقاف و امور خیریه کشور امسال به دلیل اینکه برخی سازمان‌ها ردیف بودجه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی دارند که باید از آن استفاده نمایند، هیچ اعزام مبلغی به سازمان زندان‌ها، ارتش و نیروی انتظامی نخواهیم داشت.



اعزام 2 هزار و 500 مبلغ در ایام محرم امسال صورت گرفت



مدیر کل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتمام فصل تبلیغی دهه محرم الحرام بیان داشت: در ایام محرم امسال 2 هزار و 500 مبلغ از حوزه‌های علمیه قم که همگی از نخبگان و منتخبین حوزه بودند به مناطق مختلف کشور اعزام شدند که از افراد برگزیده در این اعزام‌ها نیز تجلیل شد و به طور کل در این ایام استان‌های فارس، لرستان و کرمانشاه نیز جز استان‌های بر‌تر تبلیغی در سطح کشور بودند.



وی اعزام مبلغان در ایام محرم امسال را دارای دستاوردهای ارزنده‌ای دانست و افزود: در این ایام ما موراد تشرف به دین اسلام از جمله در استان گیلان، آباد شده مساجد متروک و گشوده شدن در آن‌ها به سوی مردم، حضور در مناطقی محروم که تا کنون اعزامی صورت نگرفته بود و... را داشتیم.



اعزام مبلغ از سوی چند سازمان در ارتقای کمی و کیفی تبلیغ موثر است



رضوی مهر همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص عدم تمرکز اعزام مبلغ از سوی یک سازمان و تولی آن از سوی چند سازمان بیان داشت: اعزام مبلغ از سوی شورای عالی تبلیغ متشکل از اعضای سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، سازمان اوقاف و معاونت تبلیغ و هجرت حوزه علمیه صورت می‌گیرد و مهم این نیست که چند مبادی اعزام وجود داشته باشد بلکه مهم این است که در این کار موازی کاری صورت نگیرد که این موضوع نیز با تقسیم کار و تعیین حیطه وظایفی که از سوی شورای عالی تبلیغ صورت می‌گیرد حل شده است و البته اعزام مبلغ از سوی چند سازمان مزیت‌هایی نیز دارد چرا که هم باعث به وجود آمده رقابت سالم در جهت ارتقای کمی و کیفی کار می‌شود و هم موجب می‌شود تا تجربیات بین آن‌ها تبادل و محتوای کار غنی‌تر شود.



