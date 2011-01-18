به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول مجموعه تلویزیونی "نفس زمین" یکشنبه شب از شبکه اول بعد از اخبار سراسری پخش شد و دومین قسمت این مجموعه فردا چهارشنبه 29 دیماه همان ساعت روی آنتن میرود. این مستند قرار است هفتهای دوبار یکشنبه و چهارشنبه شبها از تلویزیون پخش شود. با پایان تصویربرداری در شهرهای مختلف ایران، تدوین این مستند داستانی همچنان ادامه دارد.
"نفس زمین" داستان مهندس بهزاد سرمدی از پژوهشگران شرکت ملی گاز ایران است که سفری را به کلیه تاسیسات گاز آغاز میکند. او به قصد نوشتن کتابی جامعه برای معرفی صنعت گاز ایران در خلال این سفر با روند تولید پالایش و انتقال گاز و همچنین سختی کار کارمندان گاز را از نزدیک میبیند.
امید زندگانی، بهرام شاهمحمدلو، گیلدا حمیدی، محمد عبدیزاده، عقیل تقیزاده، مینو ملکی و شیما شمسالدینی بازیگران مجموعه تلویزیونی "نفس زمین" هستند. عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده و کارگردان: کیهان شادور، مجری طرح: محمد بحرانی، دستیار اول و برنامه ریز: عقیل تقیزاده، مدیر تولید: محمد عبدیزاده، صدابردار: روح الله جعفر بگلو، مدیر تصویربرداری: حمیدرضا کلامی، نورپرداز: عزیز ارجونی، آهنگساز: علی بهرامیفرد و فرزاد فضلی، تدوین: شاهین افشاری و تهیهکننده: شرکت پیشگامان تصویر پارسه.
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