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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

در ایام دهه فجر امسال،

14000خانوار روستایی آذربایجان شرقی از آب بهداشتی برخوردار می شوند

14000خانوار روستایی آذربایجان شرقی از آب بهداشتی برخوردار می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی گفت: با بهره برداری از پروژه های این شرکت در ایام دهه فجر،‌ بیش از 14 هزار خانوار روستایی استان از آب شرب بهداشتی برخوردار می شوند.

 علی صمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه های افتتاحی شرکت آب وفاضلاب روستایی در ایام دهه فجر را تشریح کرد.

وی افزود: در ایام مبارک دهه فجر امسال از پروژه های آبرسانی به 112 روستا در قالب 23 پروژه بهره برداری خواهد شد.

سرپرست آبفار آذربایجان شرقی تصرح کرد: با افتتاح این پروژه ها 60 هزار و 828 نفر جمعیت روستایی درقالب 14 هزار و 484 خانوار ازنعمت آب شرب سالم وبهداشتی برخوردارمی شوند.

وی با بیان اینکه چهار پروژه ازاین مجموعه به صورت مجتمع آبرسانی اجراشده است افزدو: این پروژه ها شامل: فازاول مجتمع آبرسانی آب آبگرم درشهرستان چاراویماق ، فازاول مجتمع ابرغان درشهرستان سراب، فاز اول مجتمع آبرسانی ستارخان درشهرستان ورزقان وآبرسانی مجتمع آبرسانی کاغذکنان درمیانه است.

سرپرست آب وفاضلاب روستایی آذربایجان شرقی درادامه تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ها در112روستا ودرسطح 13شهرستان بیش از120 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 1235103

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