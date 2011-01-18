حضور 15 تیم در مسابقات والیبال مردان آسیا نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر ایران که میزبان مسابقات والیبال 2011 قهرمانی مردان آسیاست تیمهای استرالیا، لبنان، چین، قزاقستان، ژاپن، افغانستان، تایلند، چینتایپه، ازبکستان، امارات، اندونزی، سریلانکا، کرهجنوبی و قطر نیز حضور خود را در این دوره از رقابتها نهایی کردهاند.
این 15 تیم، تیمهایی هستند که در پایان وقت قانونی تعیین شده برای ثبت نام جهت شرکت در این مسابقات (25 دیماه) آمادگی خود را به طور رسمی به کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) اعلام کردند. البته بنابر اعلام مقامات AVC سایر تیمها نیز تا 26 بهمنماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند اما پذیرش آنها در ازای پرداخت 500 دلار جریمه نقدی انجام خواهد شد.
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه سال آینده در ایران برگزار خواهد شد. هنوز شهر محل برگزاری رقابتها نهایی نشده است.
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