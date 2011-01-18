به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری قصد دارد نمایش "ساحره سوزان" نوشته آرتور میلر را از شنبه دوم بهمن در سالن قیام واقع در خیابان طالقانی روی صحنه ببرد. گروه بازیگران نمایش حدود دو ماه است که در حال تمرین هستند و قرار است فردا بازبینی نمایش توسط هیئت بازبین انجام شود .
جعفری که در گذشته مدیریت تئاتر شهر را برعهده داشته است، مدتی از تئاتر حرفهای دور بود و بیشتر ترجیح میداد در تئاترهای آزاد و عامهپسند به فعالیت بپردازد. او بعد از سالها با نمایشنامهای از آرتور میلر به دنیای تئاتر حرفهای بازگشته است.
دراین نمایش بازیگرانی چون بهرام ابراهیمی، بابک والی، اسماعیل بختیاری، مروارید جعفری، رضا شفیعی، مهدی خزلبانی، سحر زنجانی، نرگس امینی، شهره نیکنام، امین مومنیپور و.... به ایفای نقش میپردازند. طراح صحنه "ساحره سوزان" مجید جعفری و اجرای دکور بر عهده علی صابری است. پیمان صفا و سهراب قادری دستیاران کارگردان و اکرم محمدی نیز مشاور نمایش است.
نمایش Crucible یا "بوته آزمایش" که در ایران با نام "ساحره سوزان" شهرت دارد بر اساس یک واقعه تاریخی در ماساچوست در سال 1692 نوشته شده است، داستان تعدادی دختر شانزده – هفده ساله است که به تلقین دختری افراد بیگناهی را به این اتهام که از شیطان دستور میگیرند به چوبهدار میسپارند. آرتور میلر این نمایشنامه را در اوایل دهه 1950 در پاسخ به جریان مکارتیسم نوشت که در آن دولت وقت آمریکا تعداد زیادی از شهروندان این کشور را در لیست سیاه اتهام کمونیست قرار داده بود.
نمایشهای "کریولاتوس"، "الکترا"، "پرومته در زنجیر"، "آنتیگونه"، "هملت"، بکت"، "دایره گچی چینی امپراطور جونز"، "عقابی با دو سر"، "خاطره دو دوشنبه" و "خسیس" از جمله آثاری است که جعفری کارگردانی کرده است.
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