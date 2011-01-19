به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "چاینا وژن" دستگاهی را تولید کرده است که "مچ بند قابل حمل باتری" (Wrist Band Portable Battery) نام دارد.

این مچ بند کاربر را از حمل تعداد زیادی شارژ که برای دستگاههای مختلف الکترونیکی کوچک از قبیل تلفنهای همراه و پخش کننده های چندرسانه ای رها می کند.

همچنین به کاربر اجازه می دهد که حتی در لحظه ای که به پریز برق دسترسی ندارد تلفن همراه و سایر دستگاههای خود را شارژ کند.

با Wrist Band Portable Battery می توان گفت که انرژی همیشه در اختیار کاربر قرار دارد. به گفته تولید کننده، با بستن این مچ بند کاربر همیشه با خود یک باتری یونهای لیتیومی آماده استفاده در اختیار دارد.

به خاطر یک توان 1500 میلی آمپری، این مچ بند 5 ساعت برای شارژ شدن نیاز دارد و می تواند انرژی یک تلفن همراه را تا 3 ساعت و انرژی یک دستگاه پخش کننده MP3 را تا 8 ساعت تامین کند.

بر روی این مچ بند 6 پریز مختلف وجود دارد که قادر است به تلفنهای همراه مارکهای مختلف، پلی استیشین قابل حمل، آی- پاد و کنسول بازی نینتدو متصل شود. هنوز مشخص نیست که این مچ بند ضد آب است یا خیر.

براساس گزارش پونتو انفورماتیک، این مچ بند در دو نوع سیاه و سفید به قیمت 17 یورو و 34 سنت بر روی سایت تولید کننده به فروش می رسد.