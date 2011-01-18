سفیر ایران با دبیرکل حزب حاکم مالزی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار محمد مهدی زاهدی با اشاره به روابط خوب دو کشور، ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود در دو کشور را مورد تأکید قرار داد و تبادل هیئتهای مختلف اعم از هیئتهای دولتی و حزبی را برای گسترش بیش از پیش مناسبات موثر توصیف کرد.

وی همچنین اتحاد و همدلی میان کشورهای اسلامی و اجتناب از هرگونه اقدام مخل اصل وحدت اسلامی را ضروری دانست و نقش رهبران کشورهای اسلامی در این خصوص را مهم توصیف کرد.

تانکو عدنان منصور نیز ضمن اشاره به مناسبات حسنه دو کشور بر لزوم همکاری نزدیکتر طرفین در سطح دو جانبه،‌ منطقه ای و جهانی برای تقویت اتحاد و همدلی میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.

وی همچنین با تشریح تلاشهای حزب آمنو به عنوان حزب حاکم و نیز بزرگترین حزب مسلمان مالزی‌ خواستار تقویت روابط حزبی میان دو کشور اسلامی شد.

حزب آمنو بزرگترین و موثرترین حزب در ائتلاف جبهه ملی مالزی می باشد که بیش از 20 سال است که همواره قدرت را در مالزی در اختیار داشته است.