پروژه ها باید بر اساس حساسیت زمانی اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی در بازدید از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، آلودگی هوا را نقض حقوق انسانی افراد دانسته و گفت: در تدوین و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا بایستی راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و فوریت دار برای مدیریت موضوع تعریف شده و پروژه ها بر اساس اولویت های زمانی اجرا شود.

وی در خصوص ضرورت پیگیری تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوا در مجلس و دولت اظهار داشت: نمایندگان تبریز و استان بنا به تکالیف قانونی خود برای تحقق بودجه کافی برای اجرای طرح تلاش خواهند کرد.

ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در تبریز ناکافی است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا را در تبریز ناکافی و استقرار آن را محدود به بخش مرکزی شهر عنوان کرد و افزود: در مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی و حواشی بزرگراه های پر ترافیک حاشیه شهر ضروریست با نصب و راه اندازی دستگاه های سنجش آلودگی هوا هشدار های لازم به مردم و صاحبان صنایع داده شود.

رحمانی، سلامت آحاد مردم جامعه به خصوص نیروهای کارگری صنایع را به عنوان هسته مولد و نیروی محرکه صنعت بسیار حائز اهمیت دانسته و تاکید کرد: سازمان حفاظت محط زیست باید با ایجاد مرکز پایش آلاینده های صنعتی در غرب تبریز، آلاینده های زیست محیطی را مدیریت و کنترل کرده و محیطی سالم برای کارگران و ساکنان مراکز صنعتی ایجاد کنند.