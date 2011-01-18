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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

راه اندازی واحد مشاوره مذهبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

راه اندازی واحد مشاوره مذهبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز قرآن و عترت و واحد مشاوره مذهبی، فرهنگی و عقیدتی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد مشاوره مذهبی، فرهنگی، عقیدتی و فرقه ها و ادیان از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده و حجت الاسلام نوشادی و سید امیر حسینی کارشناس فرقه ها و ادیان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را در این زمینه راهنمایی می کنند.

همچنین مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شیراز زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه و برای سیاستگذاری، آسیب شناسی و هدایت فعالیت های قرآنی در سطح دانشگاه تشکیل شد.

تجهیز دارالقرآن در خوابگاهها، دانشکده ها، بیمارستانها و مراکز تابعه بخشی از وظایف این مرکز است همچنین تشکیل کانونهای قرآن، نماز و عترت نیز از دیگر برنامه های این مرکز در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

کد مطلب 1235119

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